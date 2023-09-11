Phát hiện thi thể bà mẹ đơn thân đang phân hủy bên cạnh đứa con 4 tuổi

Thế giới 11/09/2023 09:52

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện thi thể của một người phụ nữ bên trong căn nhà cùng với đứa con 4 tuổi đang nằm bên cạnh.

Một bà mẹ đơn thân 40 tuổi ở Jeonju, tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc, được phát hiện đã tử vong tại nhà vào sáng ngày 8/9. Còn thi thể của con trai 4 tuổi thì đã ở bên cạnh tử thi ít nhất 3 ngày.

Sở cảnh sát Jeollabuk-do cho biết vào ngày 8/9, chủ nhà cho thuê nơi cư trú đã báo cáo rằng khách thuê không ra khỏi nhà suốt thời gian qua, nhưng con chó trong nhà luôn sủa liên tục.

Sau khi cảnh sát vào trong nhà, họ kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đã chết và đứa trẻ 4 tuổi đang trong tình trạng hôn mê bên cạnh. May mắn là sau khi được đưa đi cấp cứu, đứa trẻ đã tỉnh lại.

Phát hiện thi thể bà mẹ đơn thân đang phân hủy bên cạnh đứa con 4 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Donga Ilbo

Chủ nhà cho biết rằng lần cuối cùng ông thấy nạn nhân là khoảng 5 ngày trước đó, trong khi cảnh sát dự đoán rằng đứa trẻ ít nhất đã không được cho ăn trong 3 ngày dựa trên mức độ phân hủy của thi thể.

Ngoài ra, điều kiện sống của cặp mẹ con này rất kém, căn nhà đầy rác và đồ vật không cần thiết.

Cảnh sát chỉ ra rằng không có dấu hiệu đột nhập tại hiện trường và cơ thể không có bất kỳ vết thương bên ngoài. Khả năng phạm tội hình sự hoặc tự tử khá thấp, đây có vẻ như là do vấn đề sức khỏe gây ra.

Nguyên nhân chính xác và thời gian tử vong cần tiếp tục điều tra và việc chủ nhà báo cáo kịp thời đã  cứu được mạng sống của đứa trẻ. 

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