Cảnh sát Italy đã bắt giữ những nghi phạm liên quan đến vụ mất tích của nữ doanh nhân 42 tuổi và tiết lộ nhiều chi tiết “rùng rợn” xung quanh cái chết của cô.

Mới đây, cảnh sát Italy đã tiến hành trấn áp tội phạm toàn diện ở tỉnh Vibo Valentia, tìm ra nhiều manh mối về những tội ác chưa được giải quyết và bắt giữ 84 người.

Trong vụ Maria mất tích, họ chủ yếu thu thập bằng chứng bằng cách chặn liên lạc, nhưng họ cũng thu được lời khai quan trọng từ 18 cựu thành viên của tổ chức xã hội đen.

Những người này đã chứng kiến ​​vụ sát hại và kể những chi tiết cụ thể chưa từng được công bố cho giới truyền thông, giúp giải quyết vụ án. Tên chủ mưu, 57 tuổi, Salvatore Ascone, đã bị bắt vào ngày 7/9.

Các đơn vị cảnh sát đặc biệt tiến hành các cuộc đột kích tại khu phố Naples, Ý. Ảnh: EPA

Trước đó, vào ngày 6/5/2016, Maria Chindamo biến mất khỏi trang trại của gia đình ở thị trấn nhỏ Limbadi. Trước khi qua đời, cô đã thừa kế một diện tích đất lớn từ chồng mình, nhưng từ chối bán cho mafia.

Công tố viên trưởng của Catanzaro, Gratelli, cho biết Maria bị sát hại một năm sau khi chồng cô tự tử. Ông nói: “Cô ấy bị sát hại một cách vô nhân đạo và bi thảm. Sau khi bị sát hại, thi thể của cô ấy đã bị ném vào chuồng lợn để loại bỏ mọi dấu vết. Cô ấy bị sát hại chỉ vì cô ấy muốn trở thành một người phụ nữ và một doanh nhân tự do”.

Bé gái 14 tuổi tử vong sau khi bị 11 người đàn ông cưỡng hiếp Cảnh sát hiện đã bắt giữ 11 người đàn ông sau khi bị tình nghi liên quan đến vụ cưỡng hiếp và sát hại bé gái 14 tuổi.

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