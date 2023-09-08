Nóng: Cô gái 19 tuổi tự vẫn vì lây bệnh tình dục sau khi bị 2 kẻ lừa đảo xâm hại

Thế giới 08/09/2023 13:45

Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 2 nghi phạm vì bị tình nghi có liên quan đến vụ cưỡng hiếp cô gái 19 tuổi và gián tiếp gây ra cái chết của nạn nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một vụ cưỡng hiếp kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Busan, thành phố thủ đô Busan, Hàn Quốc. 

Một cô gái trẻ 19 tuổi đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình một cách cực đoan, khiến nhiều người phải bàng hoàng.

Trên thực tế, điểm số của cô ở trường tiểu học và cấp hai đều rất cao, cô có thể tự mình đứng đầu toàn trường mà không cần phải đến trường luyện thi, thậm chí còn giữ chức chủ tịch hội học sinh.

Sau khi quyết định thi lại đại học, cô quyết định tìm một công việc thực tập vào tháng 4 năm nay để đi làm.

Cô gái, được gọi là A, đã thấy một bài đăng tuyển dụng vị trí công việc quản lý của một quán cà phê học tập trên trang web tìm việc. Do đó, cô đã gửi hồ sơ của mình trên trang web đó.

Nóng: Cô gái 19 tuổi tự vẫn vì lây bệnh tình dục sau khi bị 2 kẻ lừa đảo xâm hại - Ảnh 1
Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nên đã chọn cách tự tử. Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông B, trên 30 tuổi, sau khi nhìn thấy hồ sơ của cô, đã nói rằng mình là quản lý của quán cà phê học tập đó.

Hai người đã tiến hành buổi phỏng vấn tại quán cà phê học tập, nhưng không ngờ người đàn ông B đã đề nghị với cô gái: “Ở đây tôi có một công việc dễ dàng hơn, kiếm nhiều tiền hơn”.

Sau đó, người đàn ông B đã đưa cô gái đến một tòa nhà gần như bị bỏ hoang bên cạnh và khi hai người khác trong nhà nhìn thấy, họ nhanh chóng khóa cửa chính rồi lần lượt xâm hại nạn nhân.

Chương trình thời sự "JTBC" của đài Hàn Quốc đã phỏng vấn gia đình cô gái và biết được nạn nhân đã trải qua sự xúc phạm khủng khiếp như thế nào trước khi qua đời.

Hóa ra, sau khi cô gái A lần lượt bị xâm hại tình dục, cơ thể cô bắt đầu có những phản ứng bất thường, trong đó nổi mụn nước ở khóe miệng, có khả năng lây lan sang các bộ phận khác,

Do đó, cô đã tìm kiếm triệu chứng bệnh của mình trên mạng và biết rằng cô có thể bị nhiễm HSV-2, một loại bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục.

Sau khi nhớ lại ký ức đau đớn của mình sau khi bị xâm hại, cô nhận ra rằng một trong số những người đàn ông có dấu hiệu của loại bệnh này.

Đối mặt với sự thay đổi trong cơ thể của mình, cô gái cảm thấy rất tức giận, đặc biệt là khi phải đối mặt với gia đình và không thể nói với ai về việc bị xâm hại của mình.

Cô tự đi đến phòng sản phụ khoa để kiểm tra bệnh và ngay trong ngày công bố kết quả, cô đã chọn cách kết thúc cuộc sống một cách cực đoan, chỉ trong vòng không đầy một tháng kể từ khi bị xâm hại.

Sở cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm B đã bị bắt giữ với các cáo buộc liên quan đến hành vi cưỡng hiếp, môi giới giao dịch tình dục và vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Được biết, người đàn ông này đã có tiền án tương tự và phương pháp phạm tội giống nhau.

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