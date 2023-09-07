Mới đây, một người phụ nữ ở Indonesia đã tố cáo người tự xưng là thầy cúng cưỡng hiếp cô từ năm 2021 đến mức mang thai và hiện nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Indonesia, một người phụ nữ 34 tuổi ở tỉnh Riau cùng chồng đã tìm đến một người tự xưng là thầy cúng với hy vọng có thể giúp hai vợ chồng có đứa con.

Sau khi bắt đầu quá trình chữa trị, nghi phạm nói rằng anh có thể giúp cặp vợ chồng này mang thai thành công với giá là 2,1 triệu rupiah (khoảng 3,2 triệu đồng)

Một thời gian sau, vì công việc của chồng, người vợ một mình đến nơi nghi phạm để chữa trị.

Nghi phạm bắt đầu nói rằng thân thể người phụ nữ không sạch sẽ và phải tắm bằng “nước hoa”. Sau khi người phụ nữ đồng ý, vợ nghi phạm đã chuẩn bị sẵn nước hoa trong phòng tắm.

Người đàn ông tự xưng là thầy cũng đã bị cảnh sát bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: China Press

“Ngay lúc đó, nghi phạm đã cưỡng hiếp người phụ nữ”, cảnh sát cho biết. Người phụ nữ bị tấn công không thể chống trả và cảm thấy bối rối, sợ hãi trước thầy cúng.

“Hành vi như vậy đã xảy ra khoảng 20 lần và do cảm thấy tội lỗi, người phụ nữ không còn muốn trở lại bên cạnh chồng”, cảnh sát nói thêm.

Toàn bộ hành vi phạm tội này đã bắt đầu từ tháng 2 năm 2021 và người phụ nữ hiện đang mang bầu 7 tháng do bị cưỡng hiếp nhiều lần.

Cảnh sát cho biết, sau khi người phụ nữ mang bầu, nghi phạm từ chối chịu trách nhiệm và chỉ sau đó cô mới đến trạm cảnh sát để báo cáo. Công an đã bắt giữ nghi phạm vào ngày 4/9 và vụ án vẫn đang được điều tra.

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