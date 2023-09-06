Nam sinh 16 tuổi đánh cô giáo nhập viện vì đổi chỗ ngồi trong lớp

Thế giới 06/09/2023 14:46

Mới đây, một nam sinh 16 tuổi ở Hàn Quốc đã bị nhà trường đuổi học sau khi đánh nữ giáo viên nhập viên ngay tại lớp học.

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), ngày 5/9, Sở Giáo dục thành phố Gwangju cho biết sự việc trên đã diễn ra tại một trường trung học vào ngày 30/6.

Một nam sinh 16 tuổi, học lớp 10, tên A, đã đánh đập một nữ giáo viên chủ nhiệm, tên B, nhiều lần bằng cách đánh vào khuôn mặt và các bộ phận khác của cơ thể trước mặt các bạn học sinh khác trong lớp.

Nam sinh này đã đánh cô giáo trong khoảng 5 phút trên bục giảng, thậm chí còn kéo tóc và đẩy ngã, khiến cô giáo bất tỉnh.

Cuối cùng, sau khi các học sinh và giáo viên khác báo cáo sự việc, nạn nhân mới được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Báo cáo chỉ ra, nữ giáo viên chủ nhiệm quyết định cho toàn bộ học sinh trong lớp đổi chỗ bằng hình thức bốc thăm, tuy nhiên anh A không được xếp chỗ ngồi như ý muốn nên đã yêu cầu nữ giáo viên chủ nhiệm lớp đổi sang chỗ khác.

Nam sinh 16 tuổi đánh cô giáo nhập viện vì đổi chỗ ngồi trong lớp - Ảnh 1
Nữ giáo viên bị học sinh đánh đến mức nhập viện. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô giáo từ chối vì không thể rút lời hứa đã đưa ra với học sinh khác vì yêu cầu của A. Vì chuyện này mà A đã quyết định đánh cô giáo để trút giận.

Ngay trong ngày xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo nội dung liên quan cho Sở Giáo dục thành phố Gwangju.

Sau 5 ngày từ sự việc xảy ra, nhà trường đã triệu tập ủy ban bảo vệ quyền giảng dạy và quyết định đuổi học A.

Còn cô giáo sau khi được chuyển đi cấp cứu và điều trị trong viện, đã xin nghỉ ốm từ phía nhà trường. May mắn là cô giáo hiện đã hồi phục sức khỏe và đi dạy bình thường.

Nguồn tin liên quan từ Sở Giáo dục thành phố Gwangju tiết lộ, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp này đã phải chịu áp lực tinh thần vì vụ việc này và hiện đang được tư vấn tâm lý. 

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