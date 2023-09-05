Mới đây, hai người đàn ông ở Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có cáo buộc họ đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp một chàng trai 20 tuổi.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ngày 25/7, ông Shuya Hara, một nhân viên công ty 43 tuổi đến từ Tokyo, cùng với ông Nakabayashi Tsuyoshi, 37 tuổi, đã cưỡng hiếp một chàng trai 20 tuổi đang trong tình trạng say rượu ở gần ga Ikebukuro và kéo người này vào một nơi không có ai. Sau đó, vào ngày 25/7, hai người đã bị cảnh sát bắt giữ.

Dựa trên điều tra của cảnh sát, sau khi nhắm vào nạn nhân say rượu, nghi phạm đã chủ động bắt chuyện, sau đó kéo nạn nhân đến khu vực vắng vẻ và thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân tại một tòa nhà kết hợp giữa dân cư và thương mại.

Chàng trai 20 tuổi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp trong lúc đang say rượu. Ảnh minh họa: Internet

Dù cả hai nghi phạm, Shuya Hara và Tsuyoshi Nakabayashi, đều là nhân viên công ty bình thường, nhưng công việc “tay trái” của họ là kinh doanh một cửa hàng dịch vụ người lớn dành cho đồng tính nam.

Shuya Hara đã nói với cảnh sát rằng việc anh thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân là vì muốn chiêu mộ anh làm việc trong cửa hàng dịch vụ của mình.

Vì thế anh đã bác bỏ cáo buộc của cảnh sát và cho rằng nạn nhân cũng không từ chối khi xảy ra hành vi cưỡng hiếp. Tuy nhiên, Tsuyoshi Nakabayashi đã thú nhận tội phạm của mình.

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