Nam sinh 14 tuổi sát hại gia sư sau 2 tháng bị cưỡng hiếp

Thế giới 04/09/2023 12:27

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã ra lệnh bắt giữ cậu bé 14 tuổi sau khi bị tình nghi ra tay sát hại gia sư tại một căn hộ ở thủ đô New Delhi.

Theo NDTV, cảnh sát New Delhi cho biết vào chiều ngày 30/8, họ nhận được một báo cáo cho biết tại tầng hai của một căn nhà ở Jamia Nagar, cửa phòng mở to và có dấu vết máu chảy ra.

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm trên sàn với vết thương sâu ở cổ.

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ án này và phát hiện rằng nạn nhân, 28 tuổi, được cho là đồng tính nam.

Hai tháng trước đó, anh đã quen biết một cậu bé 14 tuổi đang học tại một trường công lập và đã cưỡng hiếp cậu bé tại nhiều địa điểm khác nhau.

Hắn còn sử dụng điện thoại di động để quay lại quá trình xâm hại cậu bé, và dùng đó để đe dọa cậu bé phải tuân thủ lời hắn nói, nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.

Nam sinh 14 tuổi sát hại gia sư sau 2 tháng bị cưỡng hiếp - Ảnh 1
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: China Press

Căn hộ nơi xảy ra vụ án được đăng ký dưới tên gia đình và người thuê trước đó chỉ di chuyển ra khỏi đó vài ngày trước.

Trong ngày xảy ra vụ án, cậu bé nhận được một cuộc gọi từ nạn nhân, yêu cầu cậu đến căn hộ để gặp mặt. Có vẻ như cậu bé đã đi đến đó mang theo một cái kéo giấy sắc bén nhằm trả thù.

Sau khi sát hại, cậu đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ cậu bé vào ngày 1/9 và thu giữ điện thoại của nạn nhân cũng như quần áo mà cậu bé mặc lúc phạm tội.

Trong quá trình điều tra, cậu bé khai nhận rằng mình lần đầu tiên gặp nạn nhân trong công viên khoảng 2 tháng trước. Chỉ vài ngày sau đó, cậu bị gọi đến căn hộ trống đó và bị nạn nhân cưỡng hiếp.

Sau đó, những hành vi tương tự tiếp tục xảy ra, trong đó có một lần bị nạn nhân quay lại thành video để dùng làm công cụ đe dọa, điều này khiến cậu bé quyết tâm trả thù.

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