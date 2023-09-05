Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nam sinh 14 tuổi vì bị tình nghi liên quan đến vụ án sát hại và cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi đang trên đường đi học về.

Theo thông tin từ China Press, thi thể của nạn nhân Lestari Sihombing được tìm thấy lúc 21h20 ngày 2/9 tại tỉnh Riau, Indonesia.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án, Setyo Bimo Anggoro, cho biết nạn nhân vẫn mặc bộ đồ thể thao của trường và đeo túi xách màu xanh đen khi qua đời

Gần nơi xảy ra vụ án còn tìm thấy một cái gậy, được cho là công cụ được hung thủ sử dụng để gây ra tội ác.

Khi mẹ của nạn nhân, Nurmaya BR Sitimeang, hỏi trường học về việc con gái không trở về nhà một ngày, vụ việc mất tích của nạn nhân đã gây náo động.

Sau đó, người dân cùng nhau tìm kiếm nạn nhân trên những con đường mà cô bé thường đi qua khi trở về nhà từ trường và cuối cùng đã tìm thấy thi thể trong khu rừng gần đó với cái đầu bị chảy máu. Ngay khi cư dân phát hiện ra tình hình này, họ đã báo tin cho cảnh sát.

Nghi phạm hiện đã thừa nhận sát hại bé gái 13 tuổi vì bị từ chối lời tỏ tình. Ảnh: China Press

Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra và bắt giữ một học sinh nam 14 tuổi bị nghi ngờ tham gia vào vụ án mạng này. Cậu bé thừa nhận đã sát hại nạn nhân vì cô bé từ chối lời tỏ tình của mình.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân đã trở về nhà một mình sau giờ học buổi chiều, trong khi nam sinh và hai người bạn đã theo dõi cô bé. Khi có cơ hội, nghi phạm đã cưỡng hiếp rồi sau đó sát hại cô bé

Hiện tại, nam sinh đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử tiếp, trong khi hai người bạn có liên quan đến vụ án đang bị cảnh sát truy nã.

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