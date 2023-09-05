Nóng: Nam sinh cuỡng hiếp rồi sát hại bé gái 13 tuổi sau khi bị từ chối lời tỏ tình

Thế giới 05/09/2023 15:29

Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nam sinh 14 tuổi vì bị tình nghi liên quan đến vụ án sát hại và cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi đang trên đường đi học về.

Theo thông tin từ China Press, thi thể của nạn nhân Lestari Sihombing được tìm thấy lúc 21h20 ngày 2/9 tại tỉnh Riau, Indonesia.

Cảnh sát phụ trách điều tra vụ án, Setyo Bimo Anggoro, cho biết nạn nhân vẫn mặc bộ đồ thể thao của trường và đeo túi xách màu xanh đen khi qua đời

Gần nơi xảy ra vụ án còn tìm thấy một cái gậy, được cho là công cụ được hung thủ sử dụng để gây ra tội ác.

Khi mẹ của nạn nhân, Nurmaya BR Sitimeang, hỏi trường học về việc con gái không trở về nhà một ngày, vụ việc mất tích của nạn nhân đã gây náo động.

Sau đó, người dân cùng nhau tìm kiếm nạn nhân trên những con đường mà cô bé thường đi qua khi trở về nhà từ trường và cuối cùng đã tìm thấy thi thể trong khu rừng gần đó với cái đầu bị chảy máu. Ngay khi cư dân phát hiện ra tình hình này, họ đã báo tin cho cảnh sát.

Nóng: Nam sinh cuỡng hiếp rồi sát hại bé gái 13 tuổi sau khi bị từ chối lời tỏ tình - Ảnh 1

Nghi phạm hiện đã thừa nhận sát hại bé gái 13 tuổi vì bị từ chối lời tỏ tình. Ảnh: China Press

Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra và bắt giữ một học sinh nam 14 tuổi bị nghi ngờ tham gia vào vụ án mạng này. Cậu bé thừa nhận đã sát hại nạn nhân vì cô bé từ chối lời tỏ tình của mình.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân đã trở về nhà một mình sau giờ học buổi chiều, trong khi nam sinh và hai người bạn đã theo dõi cô bé. Khi có cơ hội, nghi phạm đã cưỡng hiếp rồi sau đó sát hại cô bé

Hiện tại, nam sinh đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử tiếp, trong khi hai người bạn có liên quan đến vụ án đang bị cảnh sát truy nã.

Chàng trai 20 tuổi bị 2 kẻ cưỡng hiếp, lời khai của nghi phạm gây sốc

Chàng trai 20 tuổi bị 2 kẻ cưỡng hiếp, lời khai của nghi phạm gây sốc

Mới đây, hai người đàn ông ở Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có cáo buộc họ đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp một chàng trai 20 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 42 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 57 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích