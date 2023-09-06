Bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại trong trại trẻ mồ côi, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 06/09/2023 17:16

Mới đây, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ án sát hại và cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi.

Theo thông tin từ The Sun (Anh) và Bild (Đức), vụ án giết người xảy ra tại Trung tâm Phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên St. Josef (Kinderheim St. Josef), Đức.

Một cô gái 10 tuổi được ở nơi này cho đến khi tòa án xác nhận quyền giám hộ của cha mẹ, nhưng vào đêm ngày 4/4, cô gái được phát hiện đã tử vong trong phòng.

Sau 5 tháng điều tra và thẩm vấn 130 nhân chứng, Công tố viên đã buộc tội người đàn ông 25 tuổi tên Daniel T. với tội cưỡng hiếp và trộm cắp.

Các công tố viên cho biết, Daniel đã đột nhập vào trung tâm thông qua cửa sổ phòng tắm, trước tiên gặp một cậu bé 11 tuổi, sau đó gặp cô gái 10 tuổi.

Sau khi xâm hại nạn nhân, Daniel rời khỏi trung tâm, do đó không thể chứng minh rằng anh ta đã sát hại bé gái.

Daniel là một nhân viên xử lý rác và từ đầu năm 2022, anh đã thực hiện 5 vụ trộm, ăn cắp các thiết bị xây dựng có giá trị cao và bán trên mạng.

Bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại trong trại trẻ mồ côi, nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: The Sun

Vào thời điểm đó, các em nhỏ trong cơ sở đã đi nghỉ mát trượt tuyết, nhưng cô gái quá nhút nhát để đi cùng, không ngờ cùng đêm đó cô bị cưỡng hiếp và sát hại.

Theo công tố viên Matthias Goers, cô và cậu bé 11 tuổi đã xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng cô đã bị cậu bé bóp cổ tử vong.

Cảnh sát cho biết cô gái và cậu bé đã có xung đột trước đó, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Tuy nhiên, tờ Bild cho biết do độ tuổi trách nhiệm hình sự ở Đức là 14 tuổi, công tố viên không thể khởi tố hay đưa ra hình phạt đối với cậu bé 11 tuổi này.

Goers cho biết hiện tại cậu bé đã bị các cơ quan liên quan “giam giữ an toàn” và có thể sẽ phải chịu các biện pháp phù hợp “để ngăn ngừa nguy hiểm”.

Trong khi đó, Daniel đã bị giữ tại trại giam từ tháng 4 và đã thừa nhận tội cưỡng hiếp mà mình đã làm.

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