Cha sát hại con trai 16 tuổi bằng máy mài, ông nội về nhà kinh hoàng phát hiện cảnh đau lòng

Thế giới 06/09/2023 17:43

Cảnh sát hiện đã bắt giữ nghi phạm sau khi một người đàn ông 67 tuổi báo cáo phát hiện thi thể cháu trai nằm trên sàn.

Mới đây, một người đàn ông 37 tuổi tên Stephen Thomas Rodda ở bang Florida, Mỹ, bị cáo buộc đã sử dụng máy mài góc trong nhà để sát hại con trai 16 tuổi tên Stephen Lee Rodda.

Cảnh sát trưởng Hạt Polk, bang Florida, Grady Judd, cho biết vào sáng ngày 4/9, ông Thomas Rodda, 67 tuổi, cha của bị cáo, đã đến bệnh viện để thăm vợ.

Cha sát hại con trai 16 tuổi bằng máy mài, ông nội về nhà kinh hoàng phát hiện cảnh đau lòng - Ảnh 1
Người đàn ông đã sát hại con trai 16 tuổi bằng máy mài. Ảnh: ET Today

Khoảng 11 giờ sáng khi ông trở về nhà, ông nhìn thấy Rodda đứng ở ngoài cửa nhà và người này nói với ông rằng: “Nếu con là bố, con sẽ không vào trong, con vừa giết một người, có lẽ bố cần báo cảnh sát”.

Sau khi Thomas vào trong nhà, ông chứng kiến cảnh đau lòng con cháu 16 tuổi bị chia rẽ thành từng mảnh trong phòng ăn và ông đã ngay lập tức báo cảnh sát.

Các điều tra viên đã xác định rằng nạn nhân đã bị sát hại bằng máy mài góc và sau đó đã bắt giữ Rodda khoảng 1 km từ hiện trường vụ án.

Gửi con đến một tổ chức “tà giáo”, người mẹ bàng hoàng nhận lại thi thể với 505 mũi kim trên khắp cơ thể

Gửi con đến một tổ chức “tà giáo”, người mẹ bàng hoàng nhận lại thi thể với 505 mũi kim trên khắp cơ thể

Một người mẹ ở Trung Quốc bị trầm cảm sau sinh đã gửi con đến một giáo phái nhưng kết quả nhận lại là một thi thể đã lạnh ngắt với 505 mũi kim khắp cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 39 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích