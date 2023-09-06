Cảnh sát hiện đã bắt giữ nghi phạm sau khi một người đàn ông 67 tuổi báo cáo phát hiện thi thể cháu trai nằm trên sàn.

Mới đây, một người đàn ông 37 tuổi tên Stephen Thomas Rodda ở bang Florida, Mỹ, bị cáo buộc đã sử dụng máy mài góc trong nhà để sát hại con trai 16 tuổi tên Stephen Lee Rodda.

Cảnh sát trưởng Hạt Polk, bang Florida, Grady Judd, cho biết vào sáng ngày 4/9, ông Thomas Rodda, 67 tuổi, cha của bị cáo, đã đến bệnh viện để thăm vợ.

Người đàn ông đã sát hại con trai 16 tuổi bằng máy mài. Ảnh: ET Today

Khoảng 11 giờ sáng khi ông trở về nhà, ông nhìn thấy Rodda đứng ở ngoài cửa nhà và người này nói với ông rằng: “Nếu con là bố, con sẽ không vào trong, con vừa giết một người, có lẽ bố cần báo cảnh sát”.

Sau khi Thomas vào trong nhà, ông chứng kiến cảnh đau lòng con cháu 16 tuổi bị chia rẽ thành từng mảnh trong phòng ăn và ông đã ngay lập tức báo cảnh sát.

Các điều tra viên đã xác định rằng nạn nhân đã bị sát hại bằng máy mài góc và sau đó đã bắt giữ Rodda khoảng 1 km từ hiện trường vụ án.

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