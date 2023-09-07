Mới đây, cảnh sát ở đảo Síp đã bắt giữ 5 người đàn ông sau khi bị tình nghi có liên quan đến hành vi cưỡng hiếp nữ du khách 20 tuổi đến từ Anh.

Theo báo cáo tổng hợp từ các phương tiện truyền thông, sự việc này xảy ra tại Ayia Napa, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở đảo Síp.

Cô gái 20 tuổi ở Anh nói rằng cô được mời đến tham gia một bữa tiệc tại khách sạn Fedrania Gardens, nhưng nhóm đàn ông này đã bắt đầu tiếp cận cô và cuối cùng kéo cô vào phòng và thay nhau cưỡng bức. Được biết, cô gái không ở tại khách sạn này.

Sau sự việc, cô gái đã ngay lập tức thông báo cho nhân viên bảo vệ của khách sạn và gọi cảnh sát để xử lý. Cảnh sát sẽ xác nhận và điều tra hình ảnh từ camera giám sát của khách sạn.

Quần áo và ga trải giường của cô gái và nhóm đàn ông này đã được gửi đến các cơ quan liên quan để kiểm tra. Theo một báo cáo bị rò rỉ, cô gái có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Bãi biển Nissi ở Ayia Napa. Ảnh: AFP

Trả lời về vụ việc này, chính phủ Síp xác nhận 5 người đàn ông Israel đã bị bắt, trong đó có 3 người 19 tuổi và 2 người 20 tuổi.

Họ sẽ bị giam giữ cho đến tuần tới, nhưng những người này phủ nhận tất cả các cáo buộc và khẳng định hành vi quan hệ là tự nguyện từ cả hai bên.

Được biết, trong thời điểm vụ vuệc xảy ra , còn có nhiều người đàn ông khác hiện diện, và cảnh sát đang truy bắt tên tình nghi thứ 6.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Israel đã thông qua một tuyên bố cho biết Đại sứ quán Israel tại Síp đã được thông báo rằng có 6 công dân Israel bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng hiếp và đang liên lạc với cơ quan chức năng của Síp và gia đình của những người bị giam giữ.

Nóng: Nam sinh cuỡng hiếp rồi sát hại bé gái 13 tuổi sau khi bị từ chối lời tỏ tình Mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nam sinh 14 tuổi vì bị tình nghi liên quan đến vụ án sát hại và cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi đang trên đường đi học về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-du-lich-nuoc-ngoai-co-gai-20-tuoi-bi-5-nguoi-dan-ong-keo-vao-khach-san-roi-thay-nhau-cuong-hiep-615063.html