Giấu ma túy ở vùng kín, 3 nữ du khách bị cảnh sát bắt giữ

Thế giới 08/09/2023 13:51

Mới đây, 3 nữ du khách đến Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện gần 3 kg ma túy bên trong cơ thể

Ngày 3/9, Cục Kiểm soát ma túy Thái Lan đã cảnh báo cảnh sát và hải quan rằng người nước ngoài có thể buôn lậu ma túy và cocaine từ Sân bay Quốc tế Phuket.

Sau đó, nhân viên sân bay đã bắt giữ 3 phụ nữ Kenya vào ngày 5/5, khám xét ban đầu không tìm thấy đồ vật phạm pháp nào, tuy nhiên sau khi đến bệnh viện chụp X-quang thì phát hiện 3 người phụ nữ này có tổng cộng gần 3 kg cocaine trong cơ thể.

Họ không chỉ nuốt các viên nén cocaine mà còn chèn những thanh cocaine có kích thước lớn vào âm đạo. Giá trị của số ma túy này ước khoảng 10 triệu baht Thái (tương đương khoảng 6,7 tỷ đồng).

Theo tờ Bangkok Post, ban đầu cảnh sát nhận được báo cáo rằng có một số phụ nữ từ Kenya mang theo một lượng lớn cocaine vào Thái Lan.

Cảnh sát đã xác định và kiểm tra hai phụ nữ 26 tuổi và một phụ nữ 34 tuổi, tất cả đều đã qua quá trình kiểm tra sơ bộ mà không phát hiện bất kỳ vật phẩm vi phạm pháp luật nào.

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Hình chụp X-quang của nữ du khách giấu ma túy. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, vì cảnh sát và các quan chức vẫn cảm thấy nghi ngờ, họ đã đưa ba phụ nữ đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra bằng tia X-quang và không ngờ đã phát hiện ra điều mới.

Theo kết quả xét nghiệm, cocaine được chia thành nhiều dạng có kích cỡ khác nhau, những viên cocaine nhỏ hơn được nuốt và những thanh cocaine lớn hơn được đưa vào âm đạo.

Cảnh sát cho biết, ba người này lần lượt là Faith, 26 tuổi (mang theo 1.620 gram), Ni Li, 26 tuổi (mang theo 765 gram), và Grace, 34 tuổi (mang theo 472 gram). Tổng cộng, đã thu giữ 2.857 gram cocaine trên người họ.

Ba người bị buộc tội đồng loạt sở hữu ma túy loại hai và đã bị chuyển giao cho cơ quan pháp luật xử lý.

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