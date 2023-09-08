Cảnh sát hiện đã bắt giữ 11 người đàn ông sau khi bị tình nghi liên quan đến vụ cưỡng hiếp và sát hại bé gái 14 tuổi.

Mới đây, một vụ việc kinh hoàng xảy ra ở bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Một cô gái chỉ mới 14 tuổi đã mất tích sau khi ra khỏi nhà một ngày.

Cho đến khi gia đình tìm thấy đồ đạc của nạn nhân trong một lò nung gần đó thì mới biết cô ấy bị nhiều người cưỡng hiếp và thiêu sống khiến dư luận phẫn nộ.

Theo tờ "The Times of India", vào ngày 3/8, một cô gái đi ra ngoài chăn cừu nhưng không quay trở về nhà.

Sau cuộc tìm kiếm của đội cứu hộ, anh trai của cô chú ý thấy một cái lò nung trong khu phố gần đó phát ra khói đen, mặc dù những cái lò nung này thường không cháy vào buổi tối.

Cảnh sát cho biết, một cái lò nung phát ra khói đen, khiến anh trai của cô gái nhận thấy sự khác thường. Anh đã dùng một cây gậy lục lọi trong lò và tìm thấy chiếc vòng tay mà anh đã tặng cho em gái mình vài ngày trước.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NDTV

Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến, họ thực sự tìm thấy thi thể bị cháy đen của cô gái trong lò, bao gồm xương cốt, quần áo và giày dép.

Sau một tháng, cảnh sát mới công bố chi tiết vụ án, xác nhận rằng cô gái đã bị thiêu trong tình trạng còn sống. Và các tài liệu tòa án cho thấy, những kẻ xấu đã đổ dầu dễ cháy lên người cô gái.

Vụ việc này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân trên khắp Ấn Độ, cảnh sát cho biết 11 người đàn ông đã bị buộc tội cưỡng hiếp và giết người, trong đó có 2 người là trẻ vị thành niên.

Giấu ma túy ở vùng kín, 3 nữ du khách bị cảnh sát bắt giữ Mới đây, 3 nữ du khách đến Thái Lan đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện gần 3 kg ma túy bên trong cơ thể

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-14-tuoi-tu-vong-sau-khi-bi-11-nguoi-dan-ong-cuong-hiep-615354.html