Sát hại phụ nữ rồi đem giấu thi thể bên trong tủ quần áo khách sạn, nam thanh niên 24 tuổi bị cảnh sát bắt sau đó 2 ngày

Thế giới 11/09/2023 06:47

Mới đây, nghi phạm đến đầu thú và khai rằng mình đã sát hại cô gái đó nhưng sau khi bị cảnh sát bắt anh ta đã thay đổi toàn bộ và phủ nhận lời khai trước đó.

Ngày 9/9, Nippon TV đưa tin rằng một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại một khách sạn gần ga Shin-Yokohama.

Vào tối ngày 7/9, khi nhân viên khách sạn đã vào phòng để kiểm tra vì khách hàng đã vượt quá thời gian trả phòng mà vẫn chưa xuất hiện, họ đã phát hiện một thi thể phụ nữ trưởng thành trong tủ quần áo và sau đó đã báo cảnh sát.

Cảnh sát đã điều tra theo hướng đây là một vụ án giết người và tin rằng người đàn ông ở cùng với người phụ nữ nạn nhân trước khi xảy ra vụ việc có liên quan đến nên họ đã nỗ lực hết sức để truy tìm tung tích của người đàn ông này.

Cuối cùng, người đàn ông 24 tuổi, Tsuchiya Kyotaro, sống ở Kyoto, đã đầu thú trước cảnh sát tỉnh Shizuoka vào sáng ngày 9/10 cùng với người thân của anh.

Khi tự thú, nghi phạm đã nói rằng “Sau khi đánh chết nạn nhân, tôi rời khách sạn”. Tuy nhiên, sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người và vứt xác, anh ta đã thay đổi lời khai và phủ nhận lời khai khi bị thẩm vấn.

Sát hại phụ nữ rồi đem giấu thi thể bên trong tủ quần áo khách sạn, nam thanh niên 24 tuổi bị cảnh sát bắt sau đó 2 ngày - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ được phát hiện bên trong tủ quần áo khách sạn. Ảnh: China Press

Báo cáo đề cập rằng sau khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân, người ta xác nhận rằng cô chết vì chấn thương tủy sống và có nhiều vết thương trên mặt.

Về danh tính nạn nhân, vẫn đang được làm rõ vì tại hiện trường không có vật dụng nhận dạng nhưng nghi phạm khai có quen biết người phụ nữ.

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Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ án mạng của một người đàn ông tử vong trên đường. Ban đầu nhân chứng cho biết nạn nhân bị 3 chiếc xe đâm liên tiếp khi đang đi trên đường.

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