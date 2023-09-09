Vụ người đàn ông tử vong bí ẩn trong đêm: Tìm thấy vết máu kéo dài 2 km tại hiện trường

Thế giới 09/09/2023 18:29

Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ án mạng của một người đàn ông tử vong trên đường. Ban đầu nhân chứng cho biết nạn nhân bị 3 chiếc xe đâm liên tiếp khi đang đi trên đường.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản, vào sáng ngày 9/9, một nữ tài xế taxi 48 tuổi đã gọi cảnh sát nói rằng có người bị mắc kẹt dưới gầm xe taxi của cô ấy.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông mắc kẹt dưới gầm xe được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng đã tử vong.

Sau khi cảnh sát điều tra, người ta phát hiện người thiệt mạng là Shu Imura, một người đàn ông 55 tuổi sống ở thành phố Yokohama.

Nhân chứng đã cho biết vào sáng sớm cùng ngày, khi đang đi qua một con đường một chiều thì ông bị một chiếc xe máy từ phía bên phải đâm và ngã xuống đất.

Vụ người đàn ông tử vong bí ẩn trong đêm: Tìm thấy vết máu kéo dài 2 km tại hiện trường - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: ANN

Tuy nhiên, người lái xe máy sau khi đâm người không dừng lại để báo cảnh sát hoặc gọi cấp cứu (119), mà thay vào đó đã trốn thoát.

Sau đó, ông Imura lại bị một chiếc taxi khác đâm phải, và taxi này đã kéo ông đi trên đường kéo dài 2km trước khi vứt ông xuống bên đường và trốn thoát.

Một vài phút sau đó, người đàn ông lại bị một chiếc taxi khác đâm phải. Ngay lập tức, tài xế taxi nữ này đã báo cảnh sát, nhưng cũng bị bắt giữ ngay tại chỗ vì bị tình nghi gây thương tích do lái xe bất cẩn.

Về phần tài xế taxi kéo lê nạn nhân suốt 2 km, anh đã bị cảnh sát nhắm đến và dự kiến ​​sẽ bắt giữ vì tình nghi tông xe rồi bỏ chạy, người lái xe máy tông người đầu tiên vẫn đang bị điều tra.

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