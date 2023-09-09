Cô gái bị bố chồng say rượu giở trò xàm sỡ ngay trên sóng livestream

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ Nhật Bản bị bố chồng sàm sỡ ngay trên sóng livestream gây xôn xao dư luận.

Theo đoạn video được tải lên bởi người dùng Twitter trước đây có tên Takizawa Gareso (@takigare3), ghi lại từ đoạn video trên TikTok, một người vợ trẻ bắt đầu phát trực tiếp sau khi chồng cô đã ngủ.

Tuy nhiên, không may là ông bố chồng cùng sống trong nhà sau khi say rượu, không ngừng tiếp cận cô. Đầu tiên ông vùi đầu vào vai người con dâu, hít một hơi thật mạnh và tiếp tục đụng chạm vào người cô ấy.

Khi đó, nhiều cư dân mạng nhận thấy có điều gì đó không ổn nên để lại bình luận bày tỏ quan điểm về việc bố chồng có quá thân thiết với vợ hay thậm chí là chạm vào cô hay không.

Khi đó, ông bố chồng vẫn tỏ ra vô tội và nói rằng: “Cha con không phải đều như vậy sao? Điều này là bình thường mà”.

Cô gái liên tục tỏ ra khó chịu sau khi bị bố chồng sàm sỡ. Ảnh minh họa: Internet

Khi thời gian trực tiếp trôi qua, hành vi của ông bố chồng trở nên ngày càng quá đáng, thậm chí nhiều lần đụng chạm vào vòng 1 của con dâu, mặc dù cô ấy đã kiên quyết từ chối nhưng ông vẫn không dừng.

Trong quá trình livestream, phụ nữ liên tục mắng, “Ông hôi quá”, “Đủ rồi đấy” và những lời tương tự.

Cuối cùng, người xem chỉ trích ông bố chồng say rượu này trong phần bình luận, trong khi đó con dâu đã nhanh tay đẩy ông ra và chỉ trích. Không ngờ ông bố chồng kỳ quái này vẫn tiếp tục tiếp cận con dâu.

Sau khi đoạn clip liên quan bị rò rỉ ra ngoài, một số cư dân mạng nghi ngờ rằng những cảnh như vậy được phát sóng trực tiếp để gây xôn xao dư luận, thậm chí có người cho rằng đây là cảnh trong phim người lớn.

Người xem trực tuyến cũng nói rằng:

“Con dâu trông đã rất không vui rồi”,

“Mối quan hệ giữa ông bố chồng và con dâu quá kỳ lạ”

“Tại sao không xin sự trợ giúp từ chồng”

Ngoài ra, một số người xem trực tuyến khác cho rằng: “Ông bố chồng này có thể thường xuyên đụng chạm con dâu khi hai người ở một mình, khi đó người chồng đã ngủ, phụ nữ có thể đã mở trực tiếp để ngăn chặn hành vi của bố chồng, nhưng không ngờ lại không hiệu quả”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-bi-bo-chong-say-ruou-gio-tro-xam-so-ngay-tren-song-livestream-615454.html