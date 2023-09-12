Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này.

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn từ CT, mới đây, cô Olivia Jill, một bà mẹ người nước ngoài, cho biết cô đưa con gái đi thang cuốn nhưng đôi dép crocs của con gái cô lại bị kẹt vào thang cuốn, khiến ngón chân của bé bị gãy, may mắn là thương tích không quá nghiêm trọng và có thể phục hồi. Tuy vậy, bé cũng bị ám ảnh tâm lý, không dám đi loại dép này nữa. Cô Olivia Jill cũng chia sẻ bức ảnh chiếc dép bị gãy một mảng lớn ở đầu, khiến mọi người không khỏi choáng váng.

Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này. Bé gái gãy ngón chân khi đi thang cuốn vì loại dép này - Ảnh: CT Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như trên. Theo báo Phụ nữ Việt Nam, tháng 2/2017, một vụ việc đã xảy ra với cậu bé mang đôi dép cao su tại một khách sạn ở Dubai. Theo đó, trong kỳ nghỉ của mình và gia đình, khi đang đi thang cuốn trong khách sạn, cậu bé 5 tuổi Stanley Wood đi đôi dép cao su và bất ngờ đôi dép bị vướng vào mép của thang.

Mẹ cậu bé, bà Helen Stanley cho biết: "Kỳ nghỉ của gia đình tôi đã trở thành một cơn ác mộng và tất cả diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi gần như không có thời gian để phản ứng kịp thời." Theo thông tin trên Gulf News, khi cậu bé được giải cứu khỏi chiếc thang máy, bàn chân cậu đã bị thương nặng. Nhiều nơi để bảng cấm nếu người đi thang cuốn mang dép crocs - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Stanley nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Al Zahra và cấp cứu. Nhưng kết quả là ngón chân cái của cậu bé đã bị dập nát và đứt hoàn toàn. Ngoài ra, toàn bộ dây chằng từ cơ bắp chân đến ngón chân của cậu bé cũng bị ảnh hưởng.

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