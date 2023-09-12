Mang dép crocs khi đi thang cuốn, bé gái gặp tai nạn bất ngờ, dẫn đến gãy ngón chân, ám ảnh tâm lý

Thế giới 12/09/2023 09:59

Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này.

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn từ CT, mới đây, cô Olivia Jill, một bà mẹ người nước ngoài, cho biết cô đưa con gái đi thang cuốn nhưng đôi dép crocs của con gái cô lại bị kẹt vào thang cuốn, khiến ngón chân của bé bị gãy, may mắn là thương tích không quá nghiêm trọng và có thể phục hồi. Tuy vậy, bé cũng bị ám ảnh tâm lý, không dám đi loại dép này nữa.

Cô Olivia Jill cũng chia sẻ bức ảnh chiếc dép bị gãy một mảng lớn ở đầu, khiến mọi người không khỏi choáng váng.

Theo người mẹ này, may mắn là cô đã kịp thời kéo chân con gái, thế nhưng đây rõ ràng là một vụ tai nạn kinh hoàng, cô chỉ muốn cảnh báo các bậc cha mẹ nên để con tránh xa hai bên thang cuốn và lưu ý khi đi loại dép crocs này.

Mang dép crocs khi đi thang cuốn, bé gái gặp tai nạn bất ngờ, dẫn đến gãy ngón chân, ám ảnh tâm lý - Ảnh 1
 Bé gái gãy ngón chân khi đi thang cuốn vì loại dép này - Ảnh: CT

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như trên. Theo báo Phụ nữ Việt Nam, tháng 2/2017, một vụ việc đã xảy ra với cậu bé mang đôi dép cao su tại một khách sạn ở Dubai. Theo đó, trong kỳ nghỉ của mình và gia đình, khi đang đi thang cuốn trong khách sạn, cậu bé 5 tuổi Stanley Wood đi đôi dép cao su và bất ngờ đôi dép bị vướng vào mép của thang.

Mẹ cậu bé, bà Helen Stanley cho biết: "Kỳ nghỉ của gia đình tôi đã trở thành một cơn ác mộng và tất cả diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi gần như không có thời gian để phản ứng kịp thời."

Theo thông tin trên Gulf News, khi cậu bé được giải cứu khỏi chiếc thang máy, bàn chân cậu đã bị thương nặng.

Mang dép crocs khi đi thang cuốn, bé gái gặp tai nạn bất ngờ, dẫn đến gãy ngón chân, ám ảnh tâm lý - Ảnh 2
Nhiều nơi để bảng cấm nếu người đi thang cuốn mang dép crocs - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Stanley nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Al Zahra và cấp cứu. Nhưng kết quả là ngón chân cái của cậu bé đã bị dập nát và đứt hoàn toàn. Ngoài ra, toàn bộ dây chằng từ cơ bắp chân đến ngón chân của cậu bé cũng bị ảnh hưởng.

 

Đại sứ quán thông báo tình hình người Việt giữa tâm chấn động đất kinh hoàng ở Morocco

Đại sứ quán thông báo tình hình người Việt giữa tâm chấn động đất kinh hoàng ở Morocco

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco, vào lúc 23 giờ ngày 8/9 (giờ địa phương) đã xảy ra một trận động đất 6,8 độ richter gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều thành phố tại Morocco, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   thang cuốn dép crocs tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 18 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích