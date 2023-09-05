Nạn nhân là một nhà điêu khắc gỗ ở độ tuổi ngoài 20. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh tử vong vì những vết thương nghiêm trọng ở đầu. Nhiều người ban đầu tỏ ra thương cảm cho đôi vợ chồng trẻ bởi họ mới kết hôn được 1 tuần.

Theo Người Đưa Tin dẫn nguồn từ India, vụ án mạng gây sốc xảy ra vào tháng 4/2017 ở thành phố Cuddalore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Theo các nhân chứng, thời điểm đó, một người phụ nữ lao ra từ ngôi nhà của mình khóc lóc nói rằng phát hiện chồng đã chết ở bên trong. Cô khẳng định có ai đó đã sát hại anh.

Tại đồn cảnh sát, với những chứng cứ không thể chối cãi, người vợ cuối cùng đã phải thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

Nhưng rồi, cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã tiết lộ một sự thật đen tối. Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng mọi manh mối đều hướng về chính người vợ 22 tuổi của nạn nhân.

Theo lời khai của nghi phạm, cả hai mới tổ chức hôn lễ một tuần trước. Tuy nhiên, nhiều bạn bè và họ hàng của cô ta đều có chung nhận xét rằng chồng cô không được đẹp trai và hoàn toàn không phù hợp với cô.

Liên tục nghe được những lời chê bai này, người phụ nữ dần tỏ ra buồn bã, chán nản và bắt đầu khó chịu, ghét bỏ chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới vì thế không mấy vui vẻ, hạnh phúc.

Vào ngày xảy ra sự việc, hai người đã xảy ra mâu thuẫn tại nhà của họ ở thành phố Cuddalore. Cuộc cãi vã nhanh chóng trở nên bạo lực. Người vợ bị cáo buộc đã tức giận tấn công chồng mình bằng cách dùng đá mài đập liên tiếp vào đầu anh. Sau khi biết chồng đã chết, cô ta vội giả vờ khóc lóc chạy ra ngoài cầu cứu.

Người phụ nữ 22 tuổi sau đó đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người.

Trước đó vào năm 2017 từng xảy ra vụ án kinh hoàng ở Ấn Độ. Cụ thể, theo VnExpress dẫn nguồn từ Gulf News, Swathi Reddy, 28 tuổi, sống tại bang Telangana, miền nam Ấn Độ, đã lập mưu giết chồng là Sudhakar Reddy, 32, tuổi và thay thế anh này bằng nhân tình là Rajesh Ajjakolu.

Cảnh sát Ấn Độ hôm 13/12 cho biết Sudhakar phát hiện vợ ngoại tình vài ngày trước khi bị sát hại. Swathi đã tấn công chồng bằng vật nhọn khi anh này về nhà hôm 26/11. Sau đó, cô ta gọi người tình đến cùng giết chồng và mang xác đi thiêu hủy.

Hai ngày sau, Swathi tạt axit vào mặt và người của Rajesh, rồi thông báo cho gia đình chồng biết để trả viện phí. Bố mẹ của Sudhakar tin lời, chi trả gần 8.000 USD viện phí. Họ thậm chí còn trình báo cảnh sát con trai "bị tấn công tập thể".

Tuy nhiên, anh trai của Sudhakar nghi ngờ khi tới thăm "em" trong bệnh viện hôm 9/12 vì Rajesh không chịu ăn súp thịt mà người nhà mang tới, tuyên bố mình ăn chay. Gia đình Sudhakar đã yêu cầu giám định vân tay và phát hiện người nằm viện không phải con trai mình.

Swathi bị bắt và đã nhận tội giết chồng. Cô ta đã đưa cảnh sát tới chỗ phi tang xác. Rajesh sẽ bị bắt khi ra viện.

Cảnh sát cho biết có thể hai nghi phạm đã lấy cảm hứng từ bộ phim Yevadu năm 2014 của Ấn Độ. Bộ phim kể về một nhân vật đã phẫu thuật thẩm mỹ để sống dưới danh tính một người khác.