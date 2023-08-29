Khi thang máy dừng lại, người phụ nữ nhanh chóng bước ra ngoài và đặt đứa trẻ sơ sinh vào thùng rác. Cô bỏ thêm nhiều khăn giấy vào thùng rác để che đậy dấu vết.

Theo VietNamNet dẫn tin từ Asia1, camera an ninh ghi lại vụ việc tại Trùng Khánh (Trung Quốc) cho thấy một người phụ nữ đẩy chiếc vali vào trong thang máy. Vài giây sau, cô cúi xuống một góc thang máy, rồi đứng dậy và bế em bé trên tay. Cô dùng khăn giấy trên tay, cố gắng lau vết máu trên người em bé, cũng như đế giày và các vết trên sàn.

Người dân đã phát hiện em bé vào đêm xảy ra vụ việc. Họ nhanh chóng đưa đứa trẻ vào bệnh viện và gọi cảnh sát giúp đỡ.

Một người đàn ông lớn tuổi nhận thấy hành vi đáng ngờ của người phụ nữ. Ông dừng lại, nhìn vào thùng rác nhưng không thấy em bé vì đã được che bằng khăn giấy. Người phụ nữ đứng chờ ông ấy rời đi, rồi lau vết bẩn trên giày và đi nhanh vào một thang máy khác.

Người phụ nữ đặt em bé vào thùng rác ngoài thang máy - Ảnh: Asia1

Theo nhân viên tại bệnh viện, cháu bé đã xuất viện sau vài ngày và được gia đình đón về. "Trong thời gian bé nằm viện, mẹ và bà của bé đã đến thăm", nhân viên bệnh viện nói.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa tiết lộ thông tin cụ thể. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao. Nhiều người dùng mạng cảm thấy kinh hoàng trước hành động của người mẹ, có người chỉ trích cô thật vô tâm.

Trước đó, từng có trường hợp tương tự trên máy bay khiến dư luận bàng hoàng. Cụ thể, theo Dân Trí dẫn nguồn từ hãng tin BBC, khi các nhân viên hải quan tiến hành kiểm tra máy bay định kỳ, họ đã phát hiện những giấy vệ sinh dính máu trong khu WC. Thấy nghi ngờ, họ kiểm tra kỹ hơn thì thấy bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác. Ngay lập tức, em bé được đưa tới một bệnh viện công địa phương để điều trị.

Em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở nhà vệ sinh trên máy bay - Ảnh: BBC

Sau đó, các cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một phụ nữ 20 tuổi quốc tịch Madagascar. Người này là hành khách trên chuyến bay. Ban đầu, cô gái trẻ kiên quyết phủ nhận liên quan tới em bé.

Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra y tế, kết quả xác nhận đây chính là người vừa sinh em bé. Hiện cô này cũng đang nằm trong viện, được cảnh sát cắt cử người trông nom. Sức khỏe của sản phụ và em bé đều trong tình trạng ổn định.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Mauritius, người phụ nữ tới đây với giấy phép lao động thời hạn 2 năm. Sau khi được xuất viện, cô sẽ bị thẩm vấn và bị buộc tội bỏ rơi trẻ sơ sinh.