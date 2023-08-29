HOT: Kết hôn trước tuổi 25, cô dâu sẽ được nhà nước thưởng tiền mặt, tương đương nửa chỉ vàng

Thế giới 29/08/2023 15:30

Phần thưởng tương đương nửa chỉ vàng nhằm thúc đẩy việc “kết hôn và sinh con trong độ tuổi phù hợp” với những người kết hôn lần đầu.

Theo báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn từ Reuters, huyện Thường Sơn, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc (TQ) đang có chính sách thưởng 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,3 triệu đồng) cho những cặp đôi kết hôn nếu cô dâu 25 tuổi hoặc trẻ hơn.

Thông báo được đăng trên tài khoản WeChat của huyện Thường Sơn từ tuần trước cho biết phần thưởng nói trên nhằm thúc đẩy việc “kết hôn và sinh con trong độ tuổi phù hợp” với những người kết hôn lần đầu. Chính sách khuyến khích còn bao gồm hàng loạt ưu đãi về chăm sóc trẻ em, sinh sản và giáo dục cho các cặp vợ chồng có con.

Lo ngại trước tình trạng dân số giảm lần đầu tiên trong 6 thập niên và xu hướng dân số già đi nhanh chóng, chính quyền các cấp TQ đang khẩn trương áp dụng hàng loạt biện pháp để tăng tỉ lệ sinh, bao gồm hỗ trợ tài chính và cải thiện các cơ sở chăm sóc trẻ em.

HOT: Kết hôn trước tuổi 25, cô dâu sẽ được nhà nước thưởng tiền mặt, tương đương nửa chỉ vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo báo Hà Nội Mới dẫn từ nguồn tin trên, giới hạn độ tuổi kết hôn hợp pháp tại Trung Quốc là 22 tuổi đối với nam và 20 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, số cặp đôi kết hôn đang giảm. Thực trạng này đã dẫn đến sụt giảm tỷ lệ sinh.

Theo dữ liệu được chính phủ công bố hồi tháng 6, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ kết hôn thấp kỷ lục trong năm 2022 với 6,8 triệu cặp đôi, cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1986. So với năm 2021, số cặp đôi kết hôn đã giảm 800.000.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc, vốn đã thuộc hàng thấp nhất thế giới, được ước tính đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Chi phí chăm sóc con cái đắt đỏ, cùng nguy cơ phải chấm dứt sự nghiệp đã khiến nhiều phụ nữ Trung Quốc không muốn sinh thêm con hoặc thậm chí hoàn toàn không có ý định sinh con. Tình trạng phân biệt giới tính và định kiến ​​truyền thống về việc phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc con cái vẫn còn phổ biến tại quốc gia này.

Ngoài ra, niềm tin tiêu dùng thấp và mối lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế cũng là những yếu tố chính khiến giới trẻ Trung Quốc ngần ngại kết hôn và sinh con.

Sinh con trong thang máy, cô gái nhẫn tâm bỏ đứa trẻ còn đỏ hỏn vào thùng rác, hành động mờ ám khiến ai cũng lạnh người?

Sinh con trong thang máy, cô gái nhẫn tâm bỏ đứa trẻ còn đỏ hỏn vào thùng rác, hành động mờ ám khiến ai cũng lạnh người?

Khi thang máy dừng lại, người phụ nữ nhanh chóng bước ra ngoài và đặt đứa trẻ sơ sinh vào thùng rác. Cô bỏ thêm nhiều khăn giấy vào thùng rác để che đậy dấu vết.

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Từ khóa:   kết hôn cưới chồng tin thế giới tin tức xã hội

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