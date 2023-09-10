Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco, vào lúc 23 giờ ngày 8/9 (giờ địa phương) đã xảy ra một trận động đất 6,8 độ richter gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều thành phố tại Morocco, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Bộ Nội vụ Morocco ngày 9/9 thông báo đã có 1.037 người thiệt mạng và 1.204 người bị thương sau trận động đất tại vùng núi High Atlas khuya 8/9, trong đó 721 người trong tình trạng nguy kịch. Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách cho biết trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, mạnh hơn so với con số 6,8 độ Richter được ước tính trước đó. Một quan chức địa phương cho biết hầu hết các ca thiệt mạng đều ở vùng núi khó tiếp cận. Tại Marrakech, thành phố lớn gần tâm chấn nhất, người dân qua đêm ở ngoài trời vì không dám về nhà. Khu phố cổ tại Marrakech là Di sản thế giới của UNESCO cũng bị hư hại nặng nề.

Đã có hàng nghìn người tử vong trong trận động đất - Ảnh: báo Nhân Dân Bộ Nội vụ Morocco cho biết trận động đất có tâm chấn ở vùng núi Ighil thuộc High Atlas, cách Marrakech khoảng 70 km về hướng tây nam. Trận động đất ảnh hưởng 6 tỉnh. Các cơ quan địa chất trước đó cho hay đây là trận địa chấn mạnh nhất trong khu vực trong hơn 120 năm qua. Một số quốc gia tận châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng ghi nhận chấn động từ trận động đất. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, đây cũng là trận động đất chết chóc nhất tại Morocco tính từ năm 1960, khi một cơn địa chấn xảy ra, ước tính làm ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Hàng loạt lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức... đã gửi lời chia buồn và bày tỏ lòng sẵn sàng hỗ trợ cho Morocco sau thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ, nước hứng chịu trận động đất kép khiến hơn 50.000 người thiệt mạng hồi tháng 2 năm ngoái, cũng nói sẵn sàng giúp đỡ quốc gia Bắc Phi. Hình ảnh 1 nhsf thở ở địa phương đổ sập do động đất - Ảnh: Thanh Niên Dẫn tin từ Người Lao Động, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 8/9 (giờ địa phương) đã xảy ra một trận động đất 6,8 độ richter gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều thành phố tại Morocco, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại sở tại để tìm hiểu thông tin. Đến nay, Đại sứ quán chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco theo số điện thoại +212 7 61 86 87 29 và +212 6 18 53 65 52 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco Cuối ngày 9/9 (theo giờ địa phương), đã có hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất lịch sử 7 độ richter (ngang 25 quả bom nguyên tử) ở Morocco (Ma Rốc).

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