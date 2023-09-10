Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco

Thế giới 10/09/2023 07:28

Cuối ngày 9/9 (theo giờ địa phương), đã có hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất lịch sử 7 độ richter (ngang 25 quả bom nguyên tử) ở Morocco (Ma Rốc).

Theo Dân Trí dẫn nguồn Reuters dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Morocco cho biết, tính đến cuối ngày 9/9, số người chết do động đất ở nước này đã lên 2.012 người. Ngoài ra, hơn 2.000 khác bị thương, trong đó khoảng 1.400 người bị thương nặng.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco - Ảnh 1
Nhà thờ tại khu phố cổ của Marrakech bị sụp đổ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tối 8/9, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra ở Morocco, tâm chấn nằm ở vùng núi High Atlas, cách thành phố du lịch nổi tiếng Marrakech khoảng 72km về phía tây nam.

Theo ghi nhận của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, cường độ của trận động đất này là 6,8 độ richter. Đây được đánh giá là trận động đất mạnh nhất hàng chục năm qua ở quốc gia này.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco - Ảnh 2
Marrakech sau cơn địa chấn trở thành một đống đổ nát. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, trận động đất ảnh hưởng đến hơn 300.000 người ở Marrakech và các khu vực lân cận.

Theo thông tin từ Thanh Niên, một quan chức địa phương cho biết hầu hết các ca thiệt mạng đều ở vùng núi khó tiếp cận. Tại Marrakech, thành phố lớn gần tâm chấn nhất, người dân qua đêm ở ngoài trời vì không dám về nhà. Khu phố cổ tại Marrakech là Di sản thế giới của UNESCO cũng bị hư hại nặng nề.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Bộ Nội vụ Ma Rốc cho biết trận động đất có tâm chấn ở vùng núi Ighil thuộc High Atlas, cách Marrakech khoảng 70 km về hướng tây nam. Trận động đất ảnh hưởng 6 tỉnh. Các cơ quan địa chất trước đó cho hay đây là trận địa chấn mạnh nhất trong khu vực trong hơn 120 năm qua. Một số quốc gia tận châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng ghi nhận chấn động từ trận động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, đây cũng là trận động đất chết chóc nhất tại Ma Rốc tính từ năm 1960, khi một cơn địa chấn xảy ra, ước tính làm ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco - Ảnh 4
Nhiều người mất nhà cửa ở Morocco. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong những đống đổ nát. Một quan chức địa phương cho hay, gần như toàn bộ nhà ở làng Asni cách Marrakech khoảng 40km bị phá hủy.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco - Ảnh 5
Người dân đi hiến máu. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Dân Trí đưa tin, Bill McGuire, giáo sư về địa chất tại Đại học London, cũng nhận xét: "Vấn đề là động đất xảy ra ở nơi hiếm khi chứng kiến động đất mạnh, các hạ tầng ở đó không được xây dựng đủ kiên cố để có thể chống chịu, do vậy, nhiều nhà cửa bị sập và gây thương vong lớn".

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