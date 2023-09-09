Số người thiệt mạng trong trận động đất vào đêm ngày 8/9 ở Maroc đã tăng lên 632 người, và 329 bị thương.

Theo Báo VOV dẫn nguồn từ truyền hình Morocco cho biết, số thương vong trong trận động đất 6,8 độ xảy ra tối 8/9 (theo giờ địa phương) với tâm chấn ở dãy High Atlas của nước này đã tăng lên 632 người chết và 329 người bị thương.

Ngoài ra, còn rất nhiều người bị vui lấp trong các đống đổ nát. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành song gặp nhiều khó khăn do thiếu các thiết bị chuyên dùng hạng nặng. Chính quyền địa phương và cơ quan y tế khu vực bị ảnh hưởng kêu gọi người dân hiến máu cứu chữa những người bị thương.

Hư hại sau động đất ở Morocco - Ảnh: Báo VOV

Cơ quan quản l‎í Địa chất Morocco cho biết đây là trận động đất mạnh nhất tại Morocco trong một thế kỷ qua với nhiều dư chấn mạnh. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 18,5 km, tại vùng Ighil hẻo lánh và rung chấn có thể cảm nhận được ở thủ đô Rabat cách dãy High Atlas 350 km. Cơ quan quản lí địa chất châu Âu cảnh báo dư chấn của trận động đất có thể kéo dài trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, tâm chấn của trận động đất nằm ở dãy núi High Atlas, cách thành phố cổ Marrakech của Maroc khoảng 72km về phía tây nam.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa ra dự đoán 34% khả năng sẽ có khoảng 100 - 1.000 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh ở Maroc vào đêm 8/9.

Đánh giá về thiệt hại kinh tế, USGS nhận định: “Thiệt hại lớn có thể xảy ra, và thảm họa có thể lan rộng. Nhìn chung, cư dân trong khu vực sinh sống trong các công trình rất dễ bị ảnh hưởng bởi động đất”

Động đất mạnh nhất 120 năm ở vùng núi Ma Rốc: Gần 300 người chết, hơn 150 người bị thương, thảm họa trên diện rộng Tối 8/9 (giờ địa phương) xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở Morocco (Ma Rốc) khiến gần 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá huỷ. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong hơn 120 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-at-kinh-hoang-tai-morocco-so-nan-nhan-thiet-mang-a-hon-630-nguoi-615481.html