Tối 8/9 (giờ địa phương) xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở Morocco (Ma Rốc) khiến gần 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá huỷ. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong hơn 120 năm qua.

Theo báo Thanh Niên dẫn nguồn từ CNN, cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất tại Ma Rốc có cường độ 6,8 độ Richter xảy ra vào lúc hơn 23 giờ ngày 8/9 (giờ địa phương), có tâm chấn ở độ sâu 18,5 km. Vùng núi High Atlas nơi xảy ra động đất cách thành phố Marrakech khoảng 72 km. Theo USGS, đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong hơn 120 năm qua.

USGS dự báo thiệt hại lớn có thể xảy ra và thảm họa trên diện rộng là có khả năng bởi nhiều người dân trong khu vực sống trong những căn nhà dễ hư hại do động đất.

Đài truyền hình nhà nước Al-Aoula đưa tin cho thấy nhiều tòa nhà đổ sập gần tâm chấn. Tại Marrakech, thành phố nổi tiếng về du lịch với khoảng 840.000 dân, một số ngôi nhà ở khu phố cổ là Di sản UNESCO bị đổ sập và người dân đang dỡ bỏ những đống đổ nát bằng tay trong khi chờ máy móc hạng nặng đến, Reuters dẫn lời một cư dân địa phương cho hay.

Theo báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ đài truyền hình Morocco Al-Aoula, đã có 296 người thiệt mạng và 153 người bị thương.

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco cảnh báo người dân rằng vẫn còn nguy hiểm do dư chấn.

“Chúng tôi nhắc nhở các bạn về sự cần thiết phải thận trọng và thực hiện các biện pháp an toàn do nguy cơ xảy ra dư chấn” - Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco trên X (trước đây là Twitter).

Đài Al-Aoula đưa tin nhiều tòa nhà sụp đổ gần tâm chấn và hàng nghìn người đã sơ tán sau khi có cảnh báo về các dư chấn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đêm qua là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Morocco trong hơn một thế kỷ và có cường độ mạnh bất thường ở khu vực Bắc Phi.

“Những trận động đất với quy mô như thế này ở khu vực này không phổ biến. Kể từ năm 1900, không có trận động đất cường độ 6 độ richter trở lên trong phạm vi 500 km” - theo USGS.

USGS dự đoán “có khả năng xảy ra thiệt hại đáng kể và thảm họa có khả năng lan rộng”, lưu ý rằng nhiều người trong khu vực cư trú trong các công trình rất dễ bị ảnh hưởng.

Động đất hiếm gặp ở Trung Quốc: Ít nhất 21 người bị thương, 126 tòa nhà bị đổ sập Chính quyền địa phương đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro.

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