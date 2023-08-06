Chính quyền địa phương đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro.

Theo báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ hãng tin AFP, trận động đất 5,4 độ đã xảy ra lúc 2h33 ngày 6/8 ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

ít nhất 21 người bị thương và 126 ngôi nhà, tòa nhà - chủ yếu là những nơi cũ kỹ không có người ở - đã đổ sập do trận động đất. Ngoài ra, có 52 cơn dư chấn đã xảy ra sau đó, AFP dẫn lời chính quyền tỉnh Sơn Đông và Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Quản lý khẩn cấp của nước này đã đưa ra các phản ứng cấp độ 4 và cử một đội cứu hộ đến tỉnh Sơn Đông để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Một người dân ở tỉnh Hà Bắc lân cận với Sơn Đông chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng đã bị rung lắc mạnh khi đang ngủ và tưởng như mình đang gặp ác mộng. Các video trên mạng xã hội cho thấy bên trong các cửa hàng và nhà dân rung lắc dữ dội.

Theo VietnamPlus dẫn nguồn từ Tân Hoa xã, chính quyền địa phương đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn cũng như đánh giá rủi ro.

Trước đó, Văn phòng Trung tâm cứu trợ động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4. Một nhóm chuyên gia đã được cử tới tỉnh Sơn Đông để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra vào 2 giờ 33 ngày 6/8 theo giờ địa phương (tức 1 giờ 33 theo giờ Việt Nam). Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 10km.

Em bé được giải cứu khỏi trận động đất kinh hoàng năm 2008, nay trúng tuyển đại học danh tiếng Lang Zheng - em bé được giải cứu ngoạn mục khỏi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Tứ Xuyên 15 năm trước - nay đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc và được hai đại học hàng đầu mời gọi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-at-hiem-gap-o-trung-quoc-it-nhat-21-nguoi-bi-thuong-126-toa-nha-bi-o-sap-607768.html