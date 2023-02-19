Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động

Thế giới 19/02/2023 08:37

Sau nhiều ngày được cứu thoát, em bé sơ sinh đã đoàn tụ với gia đình, trong vòng tay yêu thương của cô và dượng.

Đáng tiếc một điều rằng cả ba và mẹ của em đều qua đời trong trận thảm họa. Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, em bé chào đời trong trận động đất kinh hoàng ở Syria đã được đoàn tụ với cô và dượng sau khi ba mẹ của bé qua đời do thảm họa, theo hãng tin Reuters.

Vài ngày sau trận động đất, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một bé gái sơ sinh từ đống đổ nát tại thị trấn Jandaris (Syria) - khu vực do phe đối lập kiểm soát, sau đó đưa em tới bệnh viện.

Các bác sĩ xác định em bé là con của ông Abdallah và bà Afraa Mleihan - cặp vợ chồng đã thiệt mạng cùng những đứa con khác trong trận động đất.

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động - Ảnh 1
Em bé đoàn tụ với người thân. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngày 18-2, cô ruột của bé - bà Hala và chồng bà là ông Khalil Al-Sawadi đã đón cô bé về nhà và đặt tên cho em là Afraa, theo tên người mẹ đã khuất.

Ông Sawadi chia sẻ với Reuters: “Afraa có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi vì gia đình của bé chẳng còn ai cả. Cô bé sẽ giúp vợ chồng tôi và những người trong làng không bao giờ quên ba mẹ của bé”.

Ông Sawadi một tay bế bé Afraa (đang quấn trong chiếc chăn màu hồng), tay còn lại bế cô con gái mới chào đời của ông là bé Ataa. Bé Ataa chào đời 3 ngày sau trận động đất. Ông Sawadi nói rằng ông sẽ nuôi nấng để 2 đứa bé trưởng thành cùng nhau.

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động - Ảnh 2
 Em bé được đặt tên theo người mẹ đã mất. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

“Hiện đã có các thủ tục pháp lý cũng như xét nghiệm DNA để xác định mối quan hệ” - ông cho biết thêm.

Trên khắp Syria, hiện có hơn 5.800 người đã thiệt mạng do hậu quả của trận động đất ngày 6-2.

Thị trấn Jandaris nơi ông Sawadi và gia đình bé Afraa sinh sống là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất vừa qua, nơi đây cũng hứng chịu bom đạn từ cuộc nội chiến kéo dài suốt 12 năm. Theo Reuters, ở Jandaris hiện có rất nhiều trẻ em mồ côi sau động đất.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, bệnh viện chăm sóc bé sơ sinh sống sót trong trận thảm họa đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người trên khắp thế giới muốn nhận làm con nuôi. Ngoài ra, hàng nghìn người đang yêu cầu thông tin chi tiết về việc nhận con nuôi trên mạng xã hội.

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động - Ảnh 3
Bé sơ sinh sống sót trong trận thảm họa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng theo VTC, một cô bé trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của các trận động đất sau khi đoạn video quay cảnh em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát cùng em trai được lan truyền rộng rãi.

Cô bé 5 tuổi Jinan đang nằm trên giường bệnh, sợ hãi và đau đớn. Các bác sĩ cho biết sẽ phải cắt bỏ chân của em. Cô bé đã trở thành biểu tượng cho sự tàn khốc của các trận động đất chết người tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, sau khi đoạn video quay cảnh em mắc kẹt dưới đống đổ nát cùng em trai Abdullah được lan truyền rộng rãi.

Jinan đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Idlib, nơi phiến quân kiểm soát và chịu ảnh hưởng của trận động đất tàn phá ở phía Bắc Syria. Abdullah cũng được chăm sóc trên giường bên cạnh em. Bố mẹ và anh chị các em đều đã thiệt mạng sau trận động đất.

Em bé sơ sinh sống sót trong trận động đất Syria đã đoàn tụ với gia đình: Thiên thần nhỏ khiến cả thế giới xúc động - Ảnh 4

"Giúp cháu với", cô bé nói với những người cứu hộ, "làm ơn đưa cháu ra ngoài". Ảnh: VTC

Umm Abdullah, dì của các em, đang ở cùng trong bệnh viện. "Trong lòng tôi như lửa đốt", cô vừa nói với CBS News vừa quay mặt đi để khóc.

Bệnh viện thành phố Harem của Idlib đã quá tải khi nhu cầu quá lớn. Bác sĩ Hassan Jolaiq nói 1.500 người điều trị tại cơ sở này trong ngày đầu tiên sau trận động đất. Số người chết vì hai trận động đất lớn xảy ra trong vòng 9 giờ vào ngày 6/2 đã vượt qua 41.000 trên khắp miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria.

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