Sự thật về cảnh chim bay xáo xác trước động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà khoa học nói gì?

Thế giới 13/02/2023 11:54

Những hiện tượng kì lạ mà các loài động vật biểu hiện khi xảy ra những thảm họa trước mắt đang khiến các nhà khoa học quan tâm.

Mới nhất, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, động đất đã khiến nhiều người thiệt mạng và con số thương vong được dự báo không ngừng tăng lên. Thông tin từ VTV cho hay, số người tử vong trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc hôm 6/2 đã lên tới ít nhất 34.179 tính đến hết ngày 12/2. Năm ngày sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các nhóm tìm kiếm cứu hộ đang gấp rút cứu những nạn nhân có thể vẫn còn sống dưới đống đổ nát, Một sĩ quan liên lạc của Liên hợp quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng họ đang "tiến gần đến cơ hội tìm kiếm và cứu nạn cuối cùng".

Theo Tuổi Trẻ, một video được đăng lên mạng xã hội Twitter và Reddit cho thấy những con chim đã bay xáo xác kỳ lạ trước trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6-2.

 

Sự thật về cảnh chim bay xáo xác trước động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà khoa học nói gì? - Ảnh 1
Chim bay xáo xác trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đoạn video vẫn chưa được xác minh. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra: Liệu động vật có thể thực sự cảm nhận được động đất trước khi con người (và thiết bị của con người) biết nó sắp xảy ra không?

Theo trang IFL Science, vấn đề này không phải mới và ít nhất đã có từ năm 373 trước Công nguyên, khi nhà sử học Hy Lạp Thucydides viết rằng chó, chuột, rắn và chồn đã bỏ rơi Helice vài ngày trước khi một trận động đất chết người tấn công thành phố.

Những giai thoại khác trong lịch sử cũng cho rằng động vật có hành vi kỳ lạ trước các trận động đất. "Vài phút trước khi chúng ta cảm nhận được trận động đất, bò bắt đầu rống lên, cừu và dê kêu be be, xô đẩy lẫn nhau, những con chó tru lên khủng khiếp, những con ngỗng, chim chóc hoảng hốt và kêu inh ỏi; những con ngựa buộc trong chuồng vô cùng kích động, chồm lên và cố bứt dây buộc; những con ngựa đang đi trên đường thình lình dừng lại và khịt mũi theo một cách rất kỳ lạ", một tường thuật về trận động đất ở Napoli năm 1805 viết.

Và rồi "Những con mèo sợ hãi và cố gắng che giấu bản thân hoặc lông của chúng dựng lên dữ dội. Người ta thấy thỏ và chuột chũi rời lỗ; những con chim bay lên, như thể sợ hãi; và cá rời khỏi đáy biển và tiến vào bờ; kiến và bò sát bò đi, trong khi châu chấu bay khắp đường phố".

Nhà khoa học vào cuộc

Các nhà khoa học ngày nay cũng đã xem xét câu hỏi: liệu động vật có thể thực sự cảm nhận được động đất trước khi xảy ra? Một nghiên cứu năm 2020 đã theo dõi sự di chuyển của động vật trang trại ở Marche, Ý, nơi thường xảy ra động đất.

Sự thật về cảnh chim bay xáo xác trước động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà khoa học nói gì? - Ảnh 2
Sức mạnh 2 trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria tương đương 500 quả bom hạt nhân. Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình nghiên cứu theo dõi các loài động vật trong vài tháng, đã có 18.000 trận động đất trong khu vực và 12 trận có cường độ từ 4 độ Richter trở lên, cung cấp cho các nhà nghiên cứu nhiều dữ liệu và chuyển động để xem xét.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các kiểu hành vi bất thường trong vòng 20 giờ trước khi xảy ra động đất. Giáo sư Martin Wikelski, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Các loài động vật càng ở gần tâm chấn của trận động đất sắp xảy ra thì chúng càng thay đổi hành vi sớm hơn".

Mặc dù không biết động vật có thể cảm nhận được động đất theo cơ chế nào, nhưng nhóm nghiên cứu cho rằng có thể động vật cảm nhận được sự ion hóa không khí do áp suất đá lớn gây ra. Hoặc thậm chí ngửi thấy mùi khí do các tinh thể thạch anh giải phóng trước trận động đất.

Mặc dù họ nói rằng cần nhiều dữ liệu hơn từ khắp nơi trên thế giới để tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm thực sự, nhưng nhóm đã sử dụng nó như một cảnh báo nâng cao.

Bất cứ khi nào động vật, được theo dõi qua vòng cổ, có hoạt động tăng lên đáng kể trong ít nhất 45 phút, một cảnh báo đã được gửi đến đội. Và họ chỉ nhận được một trong những cảnh báo này trong quá trình thu thập dữ liệu.

“Ba giờ sau, một trận động đất nhỏ làm rung chuyển khu vực. Tâm chấn nằm ngay bên dưới chuồng gia súc”, ông Wikelski nói. Các nhà khoa học lưu ý rằng hầu hết các báo cáo đều "được thực hiện hồi cứu, tức là hành vi kỳ lạ của động vật chỉ được nhận ra sau trận động đất" và hành vi đó hiếm khi được xác định.

Hành vi kỳ lạ cũng được xác định rất mơ hồ, khi một báo cáo mô tả một con hổ ở Trung Quốc bị "trầm cảm" trước trận động đất năm 1969.

Đây là chủ đề cần nhiều nghiên cứu hơn nữa, trước khi có những kết luận rõ ràng.

Cũng theo VietNamNet không lâu trước đó, những sự kiện thế giới được quan tâm bởi nhà tiên tri Vanga. Theo Daily Mail, được mệnh danh là nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkans, bà Vanga đã đưa ra các dự đoán cho từng năm, tới tận 5079. Trước khi qua đời vào năm 1996 ở tuổi 84, bà đã đưa ra 5 lời tiên tri về năm 2023.

Nhân vật thần bí người Bulgaria này dự đoán bão mặt trời thảm khốc, thử nghiệm vũ khí sinh học trên người, quỹ đạo Trái đất thay đổi, nổ hạt nhân và chấm dứt sinh nở tự nhiên vào năm 2023.

Sự thật về cảnh chim bay xáo xác trước động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà khoa học nói gì? - Ảnh 3
Những người dân được cứu trong đống đổ nát. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bà Vanga cảnh báo, một quốc gia lớn sẽ thực hiện các nghiên cứu vũ khí sinh học trên người, dẫn tới việc hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ước về vũ khí sinh học của Liên Hợp Quốc đã cấm tiến hành các loại thử nghiệm như vậy.

Bà Vanga, từng dự đoán trúng thảm họa Chernobyl, cũng tiên tri về khả năng một vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra vào năm 2023. Dự báo ớn lạnh này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang lo ngại về một thảm họa hạt nhân xảy ra ở Ukraine.

Nhà tiên tri mù cho rằng trong năm 2022, nhiều sự kiện đáng sợ sẽ xảy ra như các trận sóng thần chết người sẽ ập tới, thế giới sẽ đối mặt với một đại dịch khác.

Trên thực tế, cho tới giờ, không có trận sóng thần nào ập vào bờ. Sự bùng phát của virus đậu mùa khỉ trên khắp thế giới cũng không gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào cho cộng đồng.

Trong suốt 50 năm đưa ra các dự báo, bà Vanga đã tiên tri đúng về đại dịch do virus corona gây ra, thảm họa Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986 và cái chết của Công nương Diana năm 1997, về Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là tổng thống da màu đầu tiên.

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