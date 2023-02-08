Dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên khi độ lớn của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn. Một quan chức Liên hợp quốc nhận định có thể hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng. Đến nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh.

Thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người trong ngày 7/2, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.

Tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 7/2, Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ và viện trợ nhân đạo King Salman thiết lập một cầu hàng không để trợ giúp các nạn nhân của trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ, cứu nạn của bất kì quốc gia riêng lẻ nào. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế cũng đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho hai nước.

Cầu hàng không sẽ giúp cung cấp các dịch vụ y tế, chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ hậu cần để giảm thiểu tác động của trận động đất đối với người dân ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc vương và Thái tử của Saudi Arabia cũng ra lệnh tổ chức một chiến dịch từ thiện thông qua Nền tảng Sahem của KSrelief.

Cũng theo Thanh Niên, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh. Tuy nhiên, người dân ở một số thành phố bị hủy hoại vì động đất than chính quyền hành động chậm và không xử lý kịp thời tình trạng thiên tai.

"Ở đây chẳng có bóng dáng người (cứu hộ) nào. Tuyết đang rơi, chúng tôi không có nhà để về, không có gì cả", một người tên Murat Alinak sau khi nhà của ông ở Malatya sụp đổ và người thân mất tích.

Những thi thể nạn nhân xấu số được che tạm bên đường trong lúc nỗ lực cứu đang diễn ra ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thanh Niên

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào rạng sáng 6.2 (giờ địa phương) với cường độ 7,8 độ Richter, và trong vòng 12 giờ xảy ra tiếp một trận động đất thứ hai cường độ 7,7 độ Richter. Hàng ngàn tòa nhà, bao gồm bệnh viện, trường học, tòa chung cư, sụp đổ, khiến hàng chục ngàn người bị thương và đẩy nhiều người đến tình cảnh không nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cập nhật số trường hợp tử vong ở nước này là ít nhất 5.894, bên cạnh hơn 34.000 người khác bị thương. Ở Syria, số người chết đã vượt 1.932.Bên cạnh đó, giới hữu trách Syria ghi nhận các trường hợp tử vong ở tận Hama, cách tâm chấn khoảng 250 km.

"Đây là cuộc chạy đua với thời gian", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ). "Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm kiếm người sống sót tan biến dần", ông nói.Lực lượng cứu hộ khá mỏng ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Syria, và người dân tự mình tìm kiếm trong các đống đổ nát với hy vọng có thể tìm thấy thân nhân.

Một người phụ nữ khác gào lên với các nhân viên cứu hộ: "Cha tôi ở ngay sau căn phòng của tôi. Hãy cứu ông ấy". Các nhân viên giải thích họ không thể tiếp cận căn phòng bằng cửa chính và cần phải dùng máy xúc để dọn dẹp bức tường trước.

Hơn 12.000 người tham gia nỗ lực cứu hộ cùng với 9.000 binh sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 70 nước/vùng lãnh thổ gửi nhân lực và các khoản viện trợ cho hai nước bị động đất.

Tuy nhiên, phạm vi bị ảnh hưởng quá rộng lớn. "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào tương tự trước đó", theo ông Johannes Gust đến từ lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Đức và đang tham gia nỗ lực giải cứu ở Adana.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 5.775 tòa nhà ở nước này đã bị phá hủy do động đất và các dư chấn nối tiếp nhau.