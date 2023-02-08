Số người thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tăng lên gần 8.000 người, cơ hội tìm người sống sót ngày càng thấp

Thế giới 08/02/2023 10:05

Số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người, WHO đã kích hoạt mạng lưới các đội y tế khẩn cấp.

Thông tin từ Báo Tin Tức cho hay, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 7.800 người trong ngày 7/2, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt để cứu những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập.

Dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên khi độ lớn của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn. Một quan chức Liên hợp quốc nhận định có thể hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng. Đến nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ, cứu nạn của bất kì quốc gia riêng lẻ nào. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế cũng đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho hai nước.

Số người thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tăng lên gần 8.000 người, cơ hội tìm người sống sót ngày càng thấp - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ và người dân tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria ngày 7/2/2023. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 7/2, Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã chỉ đạo Trung tâm Cứu trợ và viện trợ nhân đạo King Salman thiết lập một cầu hàng không để trợ giúp các nạn nhân của trận động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cầu hàng không sẽ giúp cung cấp các dịch vụ y tế, chỗ ở, thực phẩm và hỗ trợ hậu cần để giảm thiểu tác động của trận động đất đối với người dân ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc vương và Thái tử của Saudi Arabia cũng ra lệnh tổ chức một chiến dịch từ thiện thông qua Nền tảng Sahem của KSrelief.

Cũng theo Thanh Niên, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh. Tuy nhiên, người dân ở một số thành phố bị hủy hoại vì động đất than chính quyền hành động chậm và không xử lý kịp thời tình trạng thiên tai.

"Ở đây chẳng có bóng dáng người (cứu hộ) nào. Tuyết đang rơi, chúng tôi không có nhà để về, không có gì cả", một người tên Murat Alinak sau khi nhà của ông ở Malatya sụp đổ và người thân mất tích.

Số người thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tăng lên gần 8.000 người, cơ hội tìm người sống sót ngày càng thấp - Ảnh 2

Những thi thể nạn nhân xấu số được che tạm bên đường trong lúc nỗ lực cứu đang diễn ra ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Thanh Niên

 

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào rạng sáng 6.2 (giờ địa phương) với cường độ 7,8 độ Richter, và trong vòng 12 giờ xảy ra tiếp một trận động đất thứ hai cường độ 7,7 độ Richter. Hàng ngàn tòa nhà, bao gồm bệnh viện, trường học, tòa chung cư, sụp đổ, khiến hàng chục ngàn người bị thương và đẩy nhiều người đến tình cảnh không nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cập nhật số trường hợp tử vong ở nước này là ít nhất 5.894, bên cạnh hơn 34.000 người khác bị thương. Ở Syria, số người chết đã vượt 1.932.Bên cạnh đó, giới hữu trách Syria ghi nhận các trường hợp tử vong ở tận Hama, cách tâm chấn khoảng 250 km.

"Đây là cuộc chạy đua với thời gian", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ). "Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm kiếm người sống sót tan biến dần", ông nói.Lực lượng cứu hộ khá mỏng ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Syria, và người dân tự mình tìm kiếm trong các đống đổ nát với hy vọng có thể tìm thấy thân nhân.

Một người phụ nữ khác gào lên với các nhân viên cứu hộ: "Cha tôi ở ngay sau căn phòng của tôi. Hãy cứu ông ấy". Các nhân viên giải thích họ không thể tiếp cận căn phòng bằng cửa chính và cần phải dùng máy xúc để dọn dẹp bức tường trước.

Hơn 12.000 người tham gia nỗ lực cứu hộ cùng với 9.000 binh sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 70 nước/vùng lãnh thổ gửi nhân lực và các khoản viện trợ cho hai nước bị động đất.

Tuy nhiên, phạm vi bị ảnh hưởng quá rộng lớn. "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào tương tự trước đó", theo ông Johannes Gust đến từ lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Đức và đang tham gia nỗ lực giải cứu ở Adana.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 5.775 tòa nhà ở nước này đã bị phá hủy do động đất và các dư chấn nối tiếp nhau.

Vụ bé gái bị bỏ đói rúng động Hàn Quốc: Bản án mới dành cho người bà

Vụ bé gái bị bỏ đói rúng động Hàn Quốc: Bản án mới dành cho người bà

Mới đây, tại phiên tòa phúc thẩm, người bà nghi ngờ đánh tráo con gái và bé bị bỏ đói dẫn đến qua đời ở Hàn Quốc vừa được tuyên xử.

Xem thêm
Từ khóa:   động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Động đất Syria động đất

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích