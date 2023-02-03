Vụ bé gái bị bỏ đói rúng động Hàn Quốc: Bản án mới dành cho người bà

Bà Seok bị cáo buộc bỏ rơi cả đứa trẻ 3 tuổi đã qua đời và cháu ngoại sinh năm 2018. Trong phiên tòa ngày 17-8-2021, tòa án tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Seok.

Thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, người phụ nữ 50 tuổi, họ Seok, bị cáo buộc đã đánh tráo đứa con gái 3 tuổi với đứa cháu gái cùng tuổi ở TP Gumi, tỉnh Gyeongbuk, phía Đông Nam Hàn Quốc .

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 2-2, tòa tuyên bà Seok 2 năm tù giam, 3 năm tù treo vì phi tang xác đứa con gái 3 tuổi. Về cáo buộc bắt cóc cháu gái cùng tuổi, tòa cho rằng bằng chứng chưa đủ. Tòa cho rằng kết quả xét nghiệm ADN không thể là bằng chứng cho việc bà Seok đánh tráo con và cháu gái.

Bé gái ở Hàn Quốc bị bỏ đói đến tử vong. Ảnh: Ngoisao.VnExpress

Sự việc xảy ra vào tháng 2-2021 tại TP Gumi, gây rúng động Hàn Quốc sau khi xác của bé gái 3 tuổi được tìm thấy tại ngôi nhà của con gái bà Seok (cô con gái họ Kim).

Vào ngày 10-2-2021, bà Seok (là bà ngoại của bé gái) báo tin cho cảnh sát rằng đã phát hiện thi thể người cháu 3 tuổi phân hủy trong căn hộ bỏ hoang lâu ngày. Bé gái ban đầu được xác định đã bị nhốt, bỏ đói và mặc kệ đến chết trong căn hộ từ 6 tháng trước đó.

Ngay sau đó, mẹ của bé gái là người phụ nữ họ Kim (thời điểm đó 22 tuổi) bị truy lùng. Kim đã ly hôn với chồng và là người nuôi đứa trẻ. Vào tháng 8-2020, cô này tái hôn nên đã bỏ mặc đứa trẻ đó đến chết.

Bà Seok đến phiên xử tại tòa án quận Daegu vào ngày 17-8-2021. Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, sau đó, thông qua các xét nghiệm ADN, cảnh sát phát hiện ra Kim không phải là mẹ của đứa bé xấu số, mà lại là chị gái. Người được cho là bà của đứa trẻ (tức bà Seok) thực chất là mẹ ruột. Xét nghiệm ADN cũng cho thấy cả chồng cũ và chồng hiện tại của bà Seok đều không phải là cha ruột của bé gái, chứng tỏ rằng bà đã có con từ mối quan hệ ngoài luồng. Đến nay, vẫn chưa rõ cha ruột đứa trẻ là ai.

Kim và mẹ cùng mang thai và sinh con trong một khoảng thời gian (từ tháng 3 đến tháng 4-2018). Bà Seok đã tráo đổi 2 đứa trẻ sau khi chúng chào đời mà Kim không hề hay biết. Cô ta nuôi đứa trẻ và nghĩ là con của mình, sau đó bỏ rơi đến chết.

Mục đích hoán đổi âm thầm của bà Seok được cho là để con gái nuôi hộ con mình. Tung tích của đứa trẻ còn lại (con ruột của Kim) vẫn đang được tìm kiếm.

Kim bị tuyên mức án 20 năm tù giam cho tội bỏ mặc em gái (mà cô ta tưởng là con gái) đến chết. Ảnh: Ngoisao.vnExpress

Theo hãng tin Yonhap, bà Seok kiên quyết phủ nhận cáo buộc, khẳng định bà không sinh thêm con, nói rằng kết quả ADN không chính xác.

Về phần Kim, cô ta bị tuyên mức án 20 năm tù giam cho tội bỏ mặc em gái (mà cô ta tưởng là con gái) đến chết và bắt buộc phải tham gia 160 giờ khóa học tâm lý trị liệu liên quan đến bạo hành trẻ em.

Theo Thanh Niên trước đó, vào cùng thời điểm tại Hàn Quốc, Cái chết của bé gái 16 tháng tuổi nghi bị cha mẹ nuôi bạo hành gây ra làn sóng phẫn nộ khắp Hàn Quốc vì nhiều cơ hội giải cứu em đã bị bỏ lỡ.

Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc kết luận rằng bé Jung-in qua đời vì vết thương nặng ở bụng và chảy máu trong các cơ quan nội tạng do “ngoại lực mạnh tác động lên lưng”. Các dấu hiệu bị ngược đãi kéo dài, chẳng hạn như gãy xương và bầm tím, cũng được tìm thấy trên khắp cơ thể của bé.

Các công tố viên Hàn Quốc đã khởi tố người mẹ nuôi, có họ là Jang, tội bỏ bê và ngược đãi bé dẫn đến tử vong. Jang hiện vẫn đang bị giam giữ chờ ra tòa vào ngày 13.1 tới. Cha nuôi của bé Jung-in cũng bị khởi tố tội ngược đãi và bỏ bê con trẻ.

Bé gái bị hành hung gây chấn động. Ảnh: Thanh Niên

Theo các chuyên gia, nghi vấn bé bị vợ chồng bà Jang hành hung, ngược đãi trong suốt 8 tháng được nhận nuôi có thể là nguyên nhân khiến bé qua đời. Đài SBS cũng phát những hình ảnh và video được chia sẻ bởi người tạm thời chăm sóc Jung-in trước khi em được nhận nuôi. Trong các đoạn phim đó, Jung-in cười khúc khích và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, trong thời gian ở với cha mẹ nuôi, Jung-in trông gầy gò, yếu ớt và thiếu sức sống.

Hàng trăm người đã gửi đơn kiến nghị đến tòa án Seoul, nơi dự kiến xét xử vợ chồng bà Jang vào ngày 13.1, để đòi công lý cho Jung-in. Hàng chục đơn kiến nghị có nội dung kêu gọi các công tố viên tăng mức độ cáo buộc đối với người mẹ nuôi. Theo Yonhap, một dãy vòng hoa đã được đặt dọc theo bức tường tòa án Seoul. Một vòng hoa có dòng chữ: “Xin lỗi em vì biết sự việc quá muộn, yêu em”.