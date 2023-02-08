Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cô bé Aysima đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở tỉnh Malatya nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ của lực lượng cứu nạn địa phương. Lập tức, cô bé đã được các nhân viên cứu hộ đưa tới bệnh viện gần nhất để có thể nhận sự chăm sóc y tế từ các bác sĩ.

Theo VietNamNet mới đây, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một bé gái 12 tuổi khỏi đống đổ nát do trận động đất , sau khi cô bé bị mắc kẹt hơn 40 tiếng.

Theo Báo Tin Tức, dự kiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên khi độ lớn của thảm họa này trở nên rõ ràng hơn. Một quan chức Liên hợp quốc nhận định có thể hàng nghìn trẻ em đã thiệt mạng. Đến nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hàng nghìn người thiệt mạng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ, cứu nạn của bất kì quốc gia riêng lẻ nào. Chính vì thế, cộng đồng quốc tế cũng đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho hai nước.

Nhiều trẻ em thương vong trong thảm hỏa này. Ảnh: Zing News

Theo Báo Thanh Niên, người Việt sống tại tâm chấn trận động đất hôm 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi bàng hoàng sau thảm họa, cầu mong thương vong dừng lại.

Theo anh Dương Nam Phương (33 tuổi, sống tại Istanbul) có gia đình vợ là người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sáng sớm 6/2, khi ngủ dậy thấy thông tin động đất kinh hoàng, anh đã gọi ngay đến gia đình chị vợ đang sống tại Mersin.Theo lời anh Phương, ở các tỉnh Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ nơi xảy ra động đất cơ sở hạ tầng không bằng ở Istanbul, phần lớn làm nông nghiệp.

"Trận động đất này quá lớn, làm sụp hệ thống viễn thông liên lạc ở khu vực. Thời tiết hiện tại cũng khiến việc xây dựng lại trạm liên lạc gặp khó khăn", anh nói.

Người dân tìm kiếm người thân tại khu vực tòa nhà bị đổ sập ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: dangcongsan

Trên Zing News, chị Nam Phương - cô dâu Việt sinh sống tại Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ - vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại trận động đất vừa diễn ra ban sáng.

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn sợ. Quá hoảng loạn và kinh khủng. Đa số người dân ở đây đều ở chung cư nên khi động đất mọi thứ rung lắc khủng khiếp lắm", chị chia sẻ. Chị nói thêm nên mua nhà ở tầng một để "có gì chạy cho nhanh", cảm giác rung lắc mạnh vẫn khiến chị ám ảnh.

Dù sống cách xa khu vực xảy ra động đất, chị Kiều Anh, ở thành phố Eskişehir, cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin: "Tôi nghe tin về trận động đất vào buổi sáng khi đọc tin tức địa phương. Lúc đó, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người bình an".Chị Nam Phương cho biết bản thân bắt đầu nhận thấy có động đất vào khoảng 4h17 sáng 6/2. Khoảng một phút sau, đang ngủ mơ màng, chị bật dậy bởi tiếng động rất lớn và mọi thứ rung lắc dữ dội.

Con số thương vong vẫn chưa dừng lại. Ảnh: Thanh Niên

"Hai năm trước, tôi cũng từng trải qua một trận động đất 6,3 độ, nên chỉ cần thấy rung lắc, tôi biết ngay là động đất", chị kể lại.

Lúc đó, chị Phương ngay lập tức ôm con gái chạy ra ngoài cửa. Hai mẹ con mặc nguyên đồ ngủ, chỉ kịp lấy tạm áo khoác và xỏ dép chạy ngay ra ngoài. Chị cho biết nhiệt độ mấy hôm nay rất thấp, có cả tuyết rơi.

"Ra đến cửa, tôi thấy mọi người cũng chạy tán loạn ra ngoài. Mọi người chạy nhanh lắm, tôi có con nhỏ nên chạy chậm hơn. Phụ nữ và trẻ con là hoảng sợ nhất, trẻ con khóc lớn", chị nói.Chị Phương cảm nhận thời gian chị tỉnh dậy, bế con gái và chạy ra sân chỉ mất chưa tới một phút. Chị mô tả trận động đất cứ "rung lắc từng cơn, liên tục từng nhịp". Mọi thứ kết hợp tạo thành khung cảnh đáng sợ.

Do chồng đi làm xa, hàng xóm biết chị Phương chỉ có 2 mẹ con nên đã cho đi nhờ tới nhà mẹ chồng cách đó khoảng 5 km. Chị cho biết mẹ chồng chị khóc rất nhiều, "tới giờ vẫn còn khóc".

Trên nhóm cộng đồng của người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cập nhật thông tin người Việt, hỏi thăm nhau và sẵn sàng phối hợp Đại sứ quán hỗ trợ, giúp đỡ khi có người cần.

Nhiều người để lại bình luận: "Mong mọi người bình an"."Quá kinh khủng. Trận động đất lần này rơi vào 4 giờ sáng, lúc ấy trời có tuyết, mọi người đang ngủ say, nhà sụp nên có thể đã không kịp chạy.

Các lực lượng cứu hộ, cơ quan chức năng đang quyết liệt chạy đua thời gian cứu người sống sót dưới đống đổ nát. Tôi vừa xem trên kênh truyền hình, tiếng người kêu cứu dưới những lớp bê tông đổ nát, họ đã dùng kích thủy lực, đưa ra được 2 em bé còn sống ra ngoài. Thật xúc động!".