Lang Zheng - em bé được giải cứu ngoạn mục khỏi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Tứ Xuyên 15 năm trước - nay đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc và được hai đại học hàng đầu mời gọi.

Một em bé 3 tuổi đã chào những người lính ngay sau khi được giải cứu ngoạn mục khỏi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008 nay đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc 2023 - sau 15 năm. Trong khi các trường đại học danh tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa đang cạnh tranh để chiêu mộ những học sinh tài năng nhất, truyền thông Trung Quốc cho biết: "Em bé sống sót sau đống đổ nát đã trở thành một thanh niên cao 1m85 và tạo nên một kỳ tích khác". Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 25/6, trong thông báo kết quả thi đại học năm 2023 được công bố vào ngày 23/6, Lang Zheng (18 tuổi) nằm trong số 30 học sinh giỏi nhất của tỉnh Tứ Xuyên. Với điểm số từng môn là: Văn 129 điểm, Toán 126, Tiếng Anh 143 điểm, Tổ hợp Khoa học xã hội (Địa Lý, Lịch sử, Chính trị) 239 điểm. Với kết quả này, Lang Zheng được hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh và Đại học Nhân dân lầng lượt mời Lang Zheng theo học.

Lang Zheng - em bé được giải cứu ngoạn mục khỏi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Tứ Xuyên 15 năm trước - Ảnh: Nhân Dân nhật báo Lang Zheng cho biết: “Tôi sẽ nộp đơn vào Đại học Bắc Kinh và tôi sẽ chọn các chuyên ngành liên quan đến chính trị quốc tế, lịch sử và văn học. Khi lớn lên, tôi đã nghiêm khắc quản lý bản thân và học hành. Tôi muốn trở thành một công chức trong tương lai và đền đáp tất cả những người đã quan tâm và giúp đỡ tôi". Lang Zheng được biết đến rộng rãi với biệt danh "Em bé động đất" đối với người Trung Quốc. Năm 2008, trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Tứ Xuyên kể từ sau trận Động đất Đường Sơn năm 1976, khiến hơn 250.000 người tử vong. Lúc đó, Lang Zheng được tìm thấy sau 20 giờ trong đống đổ nát của một trường mẫu giáo, cậu bé giơ tay phải và chào khi được 8 người lính cứu hộ khiêng đi trên tấm ván gỗ màu xanh nhạt. Truyền hình và báo chí Trung Quốc thời điểm đó tràn ngập hình ảnh một cậu bé bày tỏ lòng biết ơn một cách trang trọng trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Kể từ đó, Lang Zheng trở thành biểu tượng của hy vọng tại đất nước tỷ dân này.

Lang Zheng đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc và được hai đại học hàng đầu mời gọi - Ảnh: Nhân Dân nhật báo Quá trình trưởng thành của Lang Zheng cũng nhận được sự quan tâm của cả nước. Tháng 8/2008, ngay sau trận động đất, cậu được nhắc đến như một ứng cử viên sáng giá cho cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh và vào tháng 4/2009, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó đã gửi cho cậu một lá thư chào mừng. Năm 2018, khi còn là học sinh cấp hai, cậu đã xuất hiện trên chương trình "Chương trình phát sóng đặc biệt kỷ niệm 10 năm trận động đất Tứ Xuyên" của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Hiện tại, trên mạng xã hội Trung Quốc, rất nhiều người gửi lời chúc mừng thành tích thi đạt điểm cao của Lang Zheng, họ nói rằng hoan hô Lang Zheng vì thành tích vượt qua nghịch cảnh của cậu và cảm ơn cậu đã không quên rằng có rất nhiều người mãi mãi ra đi trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm đó.

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