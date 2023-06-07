Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Thế giới 07/06/2023 15:39

Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc, bắt đầu vào hôm nay (7/6) trong thời tiết oi bức với nhiệt độ cao trên 40 độ và dự báo có mưa lớn ở nhiều nơi.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc còn được gọi với tên "Gaokao", là kỳ thi đại học được đánh giá khốc liệt nhất thế giới. “Gaokao” là kỳ thi mang tính quyết định đến tương lai của nhiều người trẻ ở Trung Quốc. Với số lượng thí sinh ngày càng đông và độ khó của đề thi ngày càng cao, trẻ em Trung Quốc ngay từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng từ mẫu giáo để chuẩn bị cho kỳ thi đại học khốc liệt này.

Gaokao năm nay, được tổ chức trên khắp Trung Quốc từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, diễn ra trong hai ngày (7-8/6) với 12,91 triệu thí sinh tham gia, tăng 980.000 người so với năm ngoái, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại.

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới - Ảnh 1
Các thí sinh đến từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đến xác nhận thông tin tại địa điểm thi ngày 6/6, 1 ngày trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp đại học - Ảnh: Shinhwasa

Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc cho biết nhiệt độ cao ban ngày ở hầu hết các khu vực sẽ vượt quá 30 độ, trong đó Bắc Kinh và Thạch Gia Trang lần lượt tăng lên 35 độ và 37 độ, nhiều nơi ở phía Nam như Quảng Đông và Phúc Kiến có mưa lớn.      

Thí sinh chỉ được phép mang theo chứng minh thư và dụng cụ viết, đồng thời nghiêm cấm mang theo các thiết bị điện tử có thể dùng để gian lận như điện thoại di động. Bởi trong những năm gần đây, hình ảnh chụp bài thi trong các kỳ thi đã bị rò rỉ trên Internet, gây ra nhiều tranh cãi.

TV mạch kín (CCTV), camera giám sát đã được lắp đặt trong mỗi lớp học nhằm tránh gian lận trong thi cử. Ngoài ra, một điểm kiểm tra an ninh thông minh, thiết bị chặn tín hiệu liên lạc di động 5G và máy dò kim loại được lắp đặt ở lối vào phòng thi để ngăn thí sinh mang theo thiết bị điện tử.

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới - Ảnh 2
Sinh viên tham gia kỳ thi mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Sơn Đông tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2018 - Ảnh: Xinhua, minh họa

Các tổ chức và doanh nghiệp đã hoãn giờ đi làm trong thời gian thi Gaokao và các trường tiểu học xung quanh điểm thi cũng tạm dừng các lớp học trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học khốc liệt này.      

Để ngăn chặn tiếng ồn xung quanh địa điểm thi, các phương tiện lưu thông bị cấm bấm còi, nhiều công trình xây dựng đã bị tạm ngưng và các hoạt động như hội họp và khiêu vũ, nhảy nhóm trong công viên,... đều bị cấm.    

Vào tháng 4/2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,4% trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ ở Trung Quốc. Số thí sinh đăng ký thi tuyển đại học năm nay tăng 980.000 người so với năm ngoái lại dấy lên lo ngại thiếu việc làm cho người có học vấn cao tại Trung Quốc.       

 

 

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt, cao kỷ lục từ trước đến nay

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt, cao kỷ lục từ trước đến nay

Số học sinh đăng ký thi tuyển tăng 980.000 người so với năm ngoái, dấy lên lo ngại thiếu việc làm cho người có học vấn cao tại Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới kỳ thi đại học Trung Quốc kỳ thi gaokao

TIN MỚI NHẤT

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 48 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 50 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 10 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 1 giờ 20 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 2 giờ 20 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích