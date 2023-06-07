Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc, bắt đầu vào hôm nay (7/6) trong thời tiết oi bức với nhiệt độ cao trên 40 độ và dự báo có mưa lớn ở nhiều nơi.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc còn được gọi với tên "Gaokao", là kỳ thi đại học được đánh giá khốc liệt nhất thế giới. “Gaokao” là kỳ thi mang tính quyết định đến tương lai của nhiều người trẻ ở Trung Quốc. Với số lượng thí sinh ngày càng đông và độ khó của đề thi ngày càng cao, trẻ em Trung Quốc ngay từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng từ mẫu giáo để chuẩn bị cho kỳ thi đại học khốc liệt này. Gaokao năm nay, được tổ chức trên khắp Trung Quốc từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, diễn ra trong hai ngày (7-8/6) với 12,91 triệu thí sinh tham gia, tăng 980.000 người so với năm ngoái, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại.

Các thí sinh đến từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đến xác nhận thông tin tại địa điểm thi ngày 6/6, 1 ngày trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp đại học - Ảnh: Shinhwasa Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc cho biết nhiệt độ cao ban ngày ở hầu hết các khu vực sẽ vượt quá 30 độ, trong đó Bắc Kinh và Thạch Gia Trang lần lượt tăng lên 35 độ và 37 độ, nhiều nơi ở phía Nam như Quảng Đông và Phúc Kiến có mưa lớn. Thí sinh chỉ được phép mang theo chứng minh thư và dụng cụ viết, đồng thời nghiêm cấm mang theo các thiết bị điện tử có thể dùng để gian lận như điện thoại di động. Bởi trong những năm gần đây, hình ảnh chụp bài thi trong các kỳ thi đã bị rò rỉ trên Internet, gây ra nhiều tranh cãi.

TV mạch kín (CCTV), camera giám sát đã được lắp đặt trong mỗi lớp học nhằm tránh gian lận trong thi cử. Ngoài ra, một điểm kiểm tra an ninh thông minh, thiết bị chặn tín hiệu liên lạc di động 5G và máy dò kim loại được lắp đặt ở lối vào phòng thi để ngăn thí sinh mang theo thiết bị điện tử. Sinh viên tham gia kỳ thi mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Sơn Đông tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2018 - Ảnh: Xinhua, minh họa Các tổ chức và doanh nghiệp đã hoãn giờ đi làm trong thời gian thi Gaokao và các trường tiểu học xung quanh điểm thi cũng tạm dừng các lớp học trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học khốc liệt này. Để ngăn chặn tiếng ồn xung quanh địa điểm thi, các phương tiện lưu thông bị cấm bấm còi, nhiều công trình xây dựng đã bị tạm ngưng và các hoạt động như hội họp và khiêu vũ, nhảy nhóm trong công viên,... đều bị cấm. Vào tháng 4/2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,4% trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ ở Trung Quốc. Số thí sinh đăng ký thi tuyển đại học năm nay tăng 980.000 người so với năm ngoái lại dấy lên lo ngại thiếu việc làm cho người có học vấn cao tại Trung Quốc.

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt, cao kỷ lục từ trước đến nay Số học sinh đăng ký thi tuyển tăng 980.000 người so với năm ngoái, dấy lên lo ngại thiếu việc làm cho người có học vấn cao tại Trung Quốc.

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