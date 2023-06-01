Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt, cao kỷ lục từ trước đến nay

Thế giới 01/06/2023 15:05

Số học sinh đăng ký thi tuyển tăng 980.000 người so với năm ngoái, dấy lên lo ngại thiếu việc làm cho người có học vấn cao tại Trung Quốc.

Theo Yonhap News, Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố vào ngày 1/6 rằng tổng số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay là 12,91 triệu người, tăng 980.000 người so với năm ngoái, mức cao nhất từ ​​​​trước đến nay.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc còn được gọi với tên "Gaokao", là kỳ thi đại học được đánh giá khốc liệt nhất thế giới. “Gaokao” là kỳ thi mang tính quyết định đến tương lai của nhiều người trẻ ở Trung Quốc. Với số lượng thí sinh ngày càng đông và độ khó của đề thi ngày càng cao, trẻ em Trung Quốc ngay từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng từ mẫu giáo để chuẩn bị cho kỳ thi đại học khốc liệt này. 

Gần 13 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học khốc liệt, cao kỷ lục từ trước đến nay - Ảnh 1
Sinh viên tham gia kỳ thi mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Sơn Đông tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2018. (Ảnh minh họa: Xinhua)

"Gaokao" năm nay sẽ được tổ chức trên khắp Trung Quốc vào ngày 7-8/6.

Tờ Nhật báo Thanh niên Trung Quốc dự đoán rằng những khó khăn về việc làm của những người có trình độ học vấn cao sẽ tăng lên trong tương lai, vì tỷ lệ nhập học của các trường đại học và cao đẳng cộng lại là hơn 90%, số lượng nhập học sau đại học cũng tăng lên đáng kể và số lượng du học sinh trở về nước ngày càng nhiều.

Vào tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,4% trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ ở Trung Quốc.

Giữa lúc này, 11,58 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp kỷ lục, doanh thu xổ số tăng vọt 49% trong năm nay

Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp kỷ lục, doanh thu xổ số tăng vọt 49% trong năm nay

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc hơn 20% và những người trẻ tuổi khó tìm được việc làm ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học đang đặt hy vọng vào xổ số.

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Từ khóa:   tin thế giới kỳ thi đại học Trung Quốc kỳ thi gaokao

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