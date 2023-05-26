Số trẻ sơ sinh thấp kỷ lục tại Trung Quốc sau 73 năm kể từ năm 1949

Thế giới 26/05/2023 12:09

Số trẻ sơ sinh hàng năm của Trung Quốc đã giảm xuống 10 triệu trong 73 năm qua vào năm ngoái, dự đoán có thể giảm xuống dưới 8 triệu trong năm nay.

Ngày 27/5, một tạp chí do tờ báo nhà nước Trung Quốc xuất bản, đã đưa tin rằng dựa trên kết quả phân tích tình trạng đăng ký thai sản mới hoàn thành trên toàn quốc, số trẻ sơ sinh năm nay dự kiến ​​​​sẽ dưới 8 triệu trẻ.   

Theo dự đoán của phương tiện truyền thông này, số trẻ sơ sinh ở Trung Quốc năm ngoái là 9,56 triệu, lần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu hàng năm sau 73 năm kể từ năm 1949 và năm nay giảm ít nhất 16,5% so với năm ngoái.

Truyền thông địa phương đưa tin, nhiều bệnh viện đã giảm số ca sinh trong năm nay, nhiều bác sĩ sản phụ khoa đã ngừng cung cấp dịch vụ hộ sinh, thậm chí có nơi giảm hơn 50% so với năm ngoái.

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Nhân viên y tế chăm sóc trẻ sơ sinh tại một khoa sản Trung Quốc - Ảnh: Yonhap News

Một bác sĩ phụ khoa tại một bệnh viện đa khoa ở Quảng Đông cho biết: "Số lượng phụ nữ mang thai đã giảm đáng kể trong những năm gần đây và năm nay thậm chí còn giảm rõ rệt hơn, giảm hơn 1/3 so với năm ngoái".

Ông nói: “Các cặp vợ chồng có thể vì nhiễm virus COVID-19 nên trì hoãn sinh đẻ, nhưng lý do lớn nhất là giới trẻ tránh sinh con”.

Một bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc ở huyện Trường Nam, tỉnh Chiết Giang, đã đình chỉ dịch vụ hộ sinh vào ngày 7/5. Bệnh viện cho biết: "Dịch vụ đã đóng cửa từ tháng 10 năm ngoái do số lượng ca sinh thấp."

Viện Y tế Sản phụ khoa của một quận thuộc tỉnh Quý Châu cũng cho biết "số ca sinh năm nay đã giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái". 

Một bác sĩ phụ khoa tại Viện Y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang cho biết: “Số ca sinh đã giảm hơn một nửa trong năm nay”.

Sau khi đạt đỉnh 18,83 triệu vào năm 2016, tỷ lệ sinh hàng năm của Trung Quốc đã giảm trung bình 1,5 triệu mỗi năm, trước khi giảm xuống dưới 10 triệu vào năm ngoái.

Kết quả là dân số Trung Quốc vào cuối năm ngoái là 1,41175 tỷ người, giảm 850.000 người so với năm trước. Đây là lần đầu tiên sau 61 năm, dân số Trung Quốc giảm.

Trước tình hình này, quận mới ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã quyết định cung cấp các ưu đãi sinh con lên tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng) và chính quyền địa phương tranh giành để cung cấp các lợi ích ưu đãi cho kỳ thi tuyển sinh đại học, mua nhà và mua ô tô, mở rộng thời gian nghỉ thai sản có lương, tung ra các ưu đãi cho việc sinh con.    

Tuy nhiên, xu hướng trốn tránh kết hôn cũng như sinh con đang lan rộng trong giới trẻ, họ lo ngại về gánh nặng kinh tế khi chăm sóc con cái và sự gián đoạn sự nghiệp. 

Theo một báo cáo gần đây, một viện nghiên cứu chính sách công dân và dân số ở Bắc Kinh, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc là 6,9 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người, cao thứ hai trong thế giới sau Hàn Quốc (7,79 lần). 

Yang Qinggang, giáo sư tại Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam kiêm phó chủ tịch Hiệp hội Dân số Trung Quốc, cho biết: "Gánh nặng nuôi dạy con cái cao và tỷ lệ sinh tiếp tục giảm do những thay đổi trong giá trị của giới trẻ về hôn nhân và sinh con".      

 

 

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