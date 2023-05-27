Trung Quốc: Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của nhân viên văn phòng là 48.8 giờ, dài nhất trong 20 năm

Thế giới 27/05/2023 08:08

Số giờ làm việc mỗi tuần trong tháng 4 năm nay tăng 7,5% so với năm 2003, tăng hơn 9,4% so với năm 2008 (năm có số giờ làm việc hàng tuần ngắn nhất kể từ năm 2003).

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, số giờ làm việc hàng tuần của công nhân trong tháng 4 là 48,8 giờ, dài nhất kể từ số giờ làm việc hàng tuần được tổng hợp vào năm 2003.

Con số này cao hơn 8,8 giờ so với quy định của Luật Hợp đồng Lao động Trung Quốc, đảm bảo 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần (40 giờ) và 9,76 giờ/ngày theo tuần làm việc 5 ngày.

Số giờ làm việc mỗi tuần trong tháng 4 tăng 7,5% so với năm 2003, tăng hơn 9,4% so với năm 2008 (năm có số giờ làm việc hàng tuần ngắn nhất kể từ năm 2003).

Trung Quốc: Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của nhân viên văn phòng là 48.8 giờ, dài nhất trong 20 năm - Ảnh 1
Công nhân tại một nhà máy may mặc ở Thành Đô - Ảnh: Nhật báo Tứ Xuyên

Số giờ làm việc mỗi tuần ở Trung Quốc là 45,4 giờ vào năm 2003, tăng lên 47,8 giờ vào năm 2005, sau đó tạm thời giảm xuống 44,6 giờ vào năm 2008 khi Luật Hợp đồng Lao động quy định rằng tuần làm việc tối đa không được vượt quá 44 giờ được thi hành.

Tuy nhiên, khi các công ty bắt buộc làm thêm giờ một cách bất thường, con số này bắt đầu tăng trở lại, đạt 47,9 giờ vào năm ngoái và gần 49 giờ trong năm nay.

Công nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết: “Tôi tăng ca như cơm bữa, thường xuyên đi làm kể cả ngày nghỉ, nhưng không có lương tăng ca".

Đặc biệt, các trường hợp tử vong vì làm việc quá sức bởi văn hóa 996 khắc nghiệt, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin trở thành một vấn đề xã hội.

Cụ thể, những công ty áp dụng văn hóa khắc nghiệt này yêu cầu nhân viên làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần.

Trung Quốc: Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần của nhân viên văn phòng là 48.8 giờ, dài nhất trong 20 năm - Ảnh 2
Biểu đồ số giờ làm việc mỗi tuần của nhân viên văn phòng Trung Quốc - Ảnh: Geugmok Sinmun

 

Vào tháng 7 năm ngoái, một nam thanh niên độ tuổi 20 làm việc cho một công ty internet ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã làm việc đến rạng sáng trong ba ngày liên tiếp và đi làm bình thường vào ngày hôm sau đã ngã quỵ và tử vong vì làm việc quá sức.       

Khi tranh cãi lan rộng, một số công ty công nghệ thông tin lớn như WeChat đã công bố giới thiệu văn hóa làm việc 1065 (10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày một tuần), nhưng hầu hết các công ty được biết là vẫn duy trì văn hóa làm việc 996.     

 

 

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Từ khóa:   tin thế giới văn hóa 996 văn hóa 1065

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