Ford gặp khó khăn, dự định cắt giảm 1.300 công nhân tại các nhà máy Trung Quốc

Thế giới 16/05/2023 13:24

Truyền thông địa phương phân tích rằng việc Ford cắt giảm các nhà máy ở Trung Quốc là do nhiều năm thua lỗ. 

Phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm Hongseong Shinmun, đưa tin vào ngày 16/5 rằng Ford, một nhà sản xuất ô tô của Mỹ, đang tìm cách cắt giảm 1.300 nhân viên tại nhà máy sản xuất ở Trung Quốc.

Hongseong Shinmun dẫn lời một nguồn tin đưa tin này cho biết: "Ford tại Trung Quốc cho biết họ sẽ tạo ra một cơ cấu tổ chức mỏng và linh hoạt, đồng thời không phủ nhận lý thuyết cắt giảm việc làm". 

Ford tại Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi. Không có gì thay đổi trong cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy vững chắc sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc."

Ford gặp khó khăn, dự định cắt giảm 1.300 công nhân tại các nhà máy Trung Quốc - Ảnh 1
Xe Ford trưng bày tại Shanghai Motor Show năm nay - Ảnh: Singlang Sinmun

Truyền thông địa phương phân tích rằng việc Ford cắt giảm các nhà máy ở Trung Quốc là do nhiều năm thua lỗ. Ford đã bán được 496.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, giảm 33,5% so với năm trước. Doanh số của thương hiệu xe sang Lincoln cũng chỉ bán được 79.300 chiếc, giảm 13,4% so với năm trước.

Do đó, thị phần của Ford trên thị trường ô tô Trung Quốc năm ngoái đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm trước xuống chỉ còn 2,1%, bằng một nửa so với mức cao nhất là 4,1%.

Kết quả là khoản lỗ trước thuế năm ngoái ghi nhận 572 triệu đô la (khoảng 13,416 tỷ đồng), ghi nhận khoản lỗ tại Trung Quốc trong nhiều năm liên tiếp.

Ford đã không tiết lộ doanh số bán hàng và tình hình tài chính tại thị trường Trung Quốc trong báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm nay.

Ford cho biết họ có kế hoạch tập trung vào sản xuất xe thương mại và xe điện, đồng thời tập trung vào xuất khẩu để bù đắp cho doanh số bán hàng chậm chạp tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã xuất khẩu 3,22 triệu ô tô vào năm ngoái, vượt qua Đức để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và trong quý đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản (954,000 chiếc) về xuất khẩu (1,07 triệu chiếc) để đứng đầu.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc được dẫn đầu bởi các loại xe năng lượng mới (xe điện, xe hybrid, xe hydro).

BYD, công ty sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc đã ngừng sản xuất đầu máy xe lửa đốt trong vào tháng 3 năm ngoái và tuyên bố “tất tay” cho xe năng lượng mới, đã bán được 1,86 triệu chiếc vào năm ngoái, vượt qua Tesla về doanh số bán xe năng lượng mới và đứng đầu trên thế giới.

Trong quý đầu tiên của năm nay, BYD đã bán được 552.000 chiếc và vượt qua Volkswagen để trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, các công ty địa phương với BYD, tập trung vào các loại xe năng lượng mới, bắt đầu lấn át các công ty nước ngoài.

Trung Quốc mở rộng trạm sạc ở nông thôn để củng cố 'cường quốc ô tô điện'

Trung Quốc mở rộng trạm sạc ở nông thôn để củng cố 'cường quốc ô tô điện'

Nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới (xe điện, hybrid và xe hydro) của Trung Quốc. Lần này, họ đã đưa ra kế hoạch lắp đặt một số lượng lớn các trạm sạc ở vùng nông thôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cắt giảm nhân sự Ford BYD

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích