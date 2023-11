Ford gặp khó khăn, dự định cắt giảm 1.300 công nhân tại các nhà máy Trung Quốc

Ford tại Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi. Không có gì thay đổi trong cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy vững chắc sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc."

Xe Ford trưng bày tại Shanghai Motor Show năm nay - Ảnh: Singlang Sinmun

Truyền thông địa phương phân tích rằng việc Ford cắt giảm các nhà máy ở Trung Quốc là do nhiều năm thua lỗ. Ford đã bán được 496.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, giảm 33,5% so với năm trước. Doanh số của thương hiệu xe sang Lincoln cũng chỉ bán được 79.300 chiếc, giảm 13,4% so với năm trước.