Ford gặp khó khăn, dự định cắt giảm 1.300 công nhân tại các nhà máy Trung Quốc

Hongseong Shinmun dẫn lời một nguồn tin đưa tin này cho biết: "Ford tại Trung Quốc cho biết họ sẽ tạo ra một cơ cấu tổ chức mỏng và linh hoạt, đồng thời không phủ nhận lý thuyết cắt giảm việc làm".

Phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm Hongseong Shinmun, đưa tin vào ngày 16/5 rằng Ford , một nhà sản xuất ô tô của Mỹ, đang tìm cách cắt giảm 1.300 nhân viên tại nhà máy sản xuất ở Trung Quốc.

Truyền thông địa phương phân tích rằng việc Ford cắt giảm các nhà máy ở Trung Quốc là do nhiều năm thua lỗ. Ford đã bán được 496.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, giảm 33,5% so với năm trước. Doanh số của thương hiệu xe sang Lincoln cũng chỉ bán được 79.300 chiếc, giảm 13,4% so với năm trước.

Ford tại Trung Quốc cho biết: "Trung Quốc là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi. Không có gì thay đổi trong cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy vững chắc sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc."

Do đó, thị phần của Ford trên thị trường ô tô Trung Quốc năm ngoái đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm trước xuống chỉ còn 2,1%, bằng một nửa so với mức cao nhất là 4,1%.

Kết quả là khoản lỗ trước thuế năm ngoái ghi nhận 572 triệu đô la (khoảng 13,416 tỷ đồng), ghi nhận khoản lỗ tại Trung Quốc trong nhiều năm liên tiếp.

Ford đã không tiết lộ doanh số bán hàng và tình hình tài chính tại thị trường Trung Quốc trong báo cáo tài chính quý đầu tiên của năm nay.

Ford cho biết họ có kế hoạch tập trung vào sản xuất xe thương mại và xe điện, đồng thời tập trung vào xuất khẩu để bù đắp cho doanh số bán hàng chậm chạp tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã xuất khẩu 3,22 triệu ô tô vào năm ngoái, vượt qua Đức để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và trong quý đầu tiên của năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản (954,000 chiếc) về xuất khẩu (1,07 triệu chiếc) để đứng đầu.

Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc được dẫn đầu bởi các loại xe năng lượng mới (xe điện, xe hybrid, xe hydro).

BYD, công ty sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc đã ngừng sản xuất đầu máy xe lửa đốt trong vào tháng 3 năm ngoái và tuyên bố “tất tay” cho xe năng lượng mới, đã bán được 1,86 triệu chiếc vào năm ngoái, vượt qua Tesla về doanh số bán xe năng lượng mới và đứng đầu trên thế giới.

Trong quý đầu tiên của năm nay, BYD đã bán được 552.000 chiếc và vượt qua Volkswagen để trở thành thương hiệu bán chạy nhất tại Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, các công ty địa phương với BYD, tập trung vào các loại xe năng lượng mới, bắt đầu lấn át các công ty nước ngoài.