Trung Quốc mở rộng trạm sạc ở nông thôn để củng cố 'cường quốc ô tô điện'

Nằm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới (xe điện, hybrid và xe hydro) của Trung Quốc. Lần này, họ đã đưa ra kế hoạch lắp đặt một số lượng lớn các trạm sạc ở vùng nông thôn.

Nếu từ năm 2017 đến cuối năm 2022, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu xe điện hàng đầu thế giới thông qua các biện pháp trợ cấp mua xe năng lượng mới và giảm thuế mua hàng, thì nay, quốc gia hơn tỷ dân này dự định sẽ mở rộng đáng kể mạng lưới sạc điện xe ở khu vực nông thôn trong tương lai để tăng nhu cầu nội địa liên quan cùng ý định củng cố định vị là 'cường quốc xe điện'. Một hệ thống trạm sạc xe điện tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg Trung Quốc, vốn vẫn ở mức lắp ráp và sản xuất xe động cơ đốt trong, đang phát triển thành một trong những quốc gia dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu nhờ phản ứng nhanh với xu hướng tránh sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trên thực tế, BYD, hãng công ty ô tô điện lớn nhất Trung Quốc, đã bán được 1,86 triệu xe điện vào năm ngoái, vượt qua hãng Tesla của Mỹ (bán được 1,31 triệu xe điện), để trở thành số 1 thế giới về doanh số bán hàng. Ngoài ra, trong lĩnh vực pin xe điện, thành phần cốt lõi của xe điện, nhà sản xuất pin CATL (Ningdusdai) và BYD của Trung Quốc được xếp hạng nhất và nhì về thị phần toàn cầu.

Theo Hiệp hội xe khách Trung Quốc (CPCA), xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2 đạt 301.000 chiếc, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến ​​sẽ xuất khẩu đến 4,5 triệu chiếc trong năm nay, vượt qua Nhật Bản, để trở thành nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, việc xuất khẩu xe điện đã chậm lại kể từ cuối năm ngoái do lượng tiêu thụ toàn cầu giảm sau cuộc chiến Ukraine-Nga, Trung Quốc hiện đang chuyển hướng sang thị trường nội địa. Họ đang mơ về bước nhảy vọt thứ hai bằng cách lấy thị trường tiêu thụ nội địa 1,4 tỷ dân làm bàn đạp. Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc có số trạm sạc xe ô tô điện gấp 3 cả nước Mỹ - Ảnh: Bloomberg Tổng thư ký của CPCA dự đoán rằng thị trường xe điện ở Trung Quốc đã ổn định từ tháng trước và đang dần bước vào giai đoạn phục hồi. Doanh số dự kiến ​​​​của ô tô du lịch tại Trung Quốc trong năm nay là 23,5 triệu chiếc, trong đó tỷ lệ xe năng lượng mới, chủ yếu là xe điện, dự kiến ​​sẽ đạt 36% với 8,5 triệu chiếc. Về vấn đề này, phương tiện truyền thông kinh tế Caixin của Trung Quốc đưa tin vào ngày 8/5 rằng Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp kinh doanh vào ngày 5/5 và ra lệnh đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng sạc và tập trung vào việc bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ dịch vụ sửa chữa để không gây bất tiện khi sử dụng phương tiện năng lượng mới ở khu vực nông thôn.

Cư dân Hồng Kông được phép vào Macau bằng ô tô kể từ tháng 7 năm nay Chính quyền Hồng Kông và Macau có kế hoạch nhận đơn đăng ký từ các tài xế tư nhân Hồng Kông từ ngày 1/6 và cấp thẻ đi và đến giữa hai bên.

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