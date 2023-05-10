LinkedIn cắt giảm hơn 700 việc làm, đóng cửa ứng dụng tại thị trường Trung Quốc

Việc cắt giảm việc làm tại LinkedIn, nơi có tỷ lệ tuyển dụng cao hơn các nền tảng xã hội khác và được sử dụng rộng rãi cho mục đích kinh doanh, tuyển dụng dường như có liên quan đến sự suy giảm gần đây của thị trường việc làm Hoa Kỳ và những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mới đây, LinkedIn đã thông báo cắt giảm 716 việc làm, gia nhập hàng ngũ các công ty công nghệ cắt giảm việc làm trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

LinkedIn, có 20.000 nhân viên, là một nền tảng bổ sung các chức năng tìm kiếm việc làm cho cá nhân và tìm kiếm việc làm cho các công ty theo hình thức trực tuyến. Người dùng có thể viết chi tiết về nghề nghiệp của mình trên hồ sơ của họ, tìm kiếm công việc phù hợp và người dùng có thể cùng nhau để lại đánh giá hoặc viết đề xuất cho nhau. Các nhà quản lý nhân sự cũng sử dụng LinkedIn để tìm nhân sự.

Việc cắt giảm việc làm tại LinkedIn, nơi có tỷ lệ tuyển dụng cao hơn các nền tảng xã hội khác và được sử dụng rộng rãi cho mục đích kinh doanh, tuyển dụng dường như có liên quan đến sự suy giảm gần đây của thị trường việc làm Hoa Kỳ và những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.



Reuters trích dẫn dữ liệu từ 'Laypassy.fyi' cho biết hơn 270.000 việc làm công nghệ đã bị sa thải trên toàn thế giới trong 6 tháng qua. Các công ty công nghệ lớn (Big Tech) như Amazon (27.000), Meta (21.000) và Alphabet (công ty mẹ của Google) (12.000) lần lượt thực hiện các đợt sa thải quy mô lớn. Microsoft, công ty mẹ của LinkedIn, cũng tuyên bố cắt giảm 10.000 việc làm trong những tháng gần đây.

Ryan Roslanski, Giám đốc điều hành của LinkedIn, cho biết trong một bức thư gửi nhân viên rằng "việc cắt giảm các nhóm bán hàng, vận hành và hỗ trợ nhằm mục đích hợp lý hóa hoạt động của công ty", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ loại bỏ các cấp bậc để đưa ra quyết định nhanh hơn".



LinkedIn cũng quyết định rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc, hãng này tuyên bố sẽ rút khỏi hoạt động kinh doanh vào năm 2021. Vào thời điểm đó, LinkedIn đã quyết định đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm soát internet và vận hành 'In Career', một đơn xin việc không có chức năng SNS.

Suy thoái kinh tế toàn cầu: 240.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ, tăng 13.000 so với tuần trước Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ giải thích những kết quả này cho thấy sự nóng lên của thị trường lao động Hoa Kỳ đang giảm nhiệt phần nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linkedin-cat-giam-hon-700-viec-lam-ong-cua-ung-dung-tai-thi-truong-trung-quoc-580298.html