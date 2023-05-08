Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế

Thế giới 08/05/2023 10:40

Không chỉ có quan tài chính Trung Quốc, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng đáng kể lượng vàng nắm giữ trong năm qua để đa dạng hóa lượng vàng nắm giữ nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối khỏi tác động của đồng đô la yếu và lạm phát

Bloomberg News đưa tin vào ngày 7/5 (giờ địa phương) rằng Trung Quốc cũng đang tăng dự trữ vàng tháng thứ sáu liên tiếp do các ngân hàng trung ương trên thế giới gần đây đã bắt đầu nắm giữ vàng trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị ngày càng tăng.

Theo Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc, Trung Quốc đã mua thêm 8,09 tấn vàng vào tháng trước, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 2.076 tấn.

Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế - Ảnh 1
Các cơ quan tài chính Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Trung Quốc trước đó bắt đầu tích trữ vàng trong 5 tháng liên tiếp từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, tăng dự trữ vàng thêm khoảng 120 tấn.

Trước đây, Trung Quốc đã mua vàng trong 10 tháng liên tiếp tính đến tháng 9 năm 2019.

Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã tăng đáng kể lượng vàng nắm giữ trong năm qua để đa dạng hóa lượng vàng nắm giữ và để bảo vệ dự trữ ngoại hối khỏi tác động của đồng đô la yếu và lạm phát.

Trung Quốc tích trữ vàng trong 6 tháng liên tiếp nhằm tránh rủi ro kinh tế - Ảnh 2
Chính quyền Trung Quốc cho rằng việc tăng nắm giữ ngoại tệ là do đồng đô la Mỹ mất giá và giá tài sản tài chính toàn cầu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại một chút trong quý đầu tiên của năm nay, nhưng vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại. Singapore, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những quốc gia có sức mua lớn nhất.

Tính đến cuối tháng trước, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc ở mức 3,2 nghìn tỷ đô la (khoảng 75 triệu tỷ đồng), tăng 20,9 tỷ đô la (khoảng 490 ngàn tỷ đồng) so với tháng trước.

Chính quyền Trung Quốc cho rằng việc tăng nắm giữ ngoại tệ là do đồng đô la Mỹ mất giá và giá tài sản tài chính toàn cầu tăng cao.

 

 

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