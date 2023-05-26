Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp kỷ lục, doanh thu xổ số tăng vọt 49% trong năm nay

Thế giới 26/05/2023 09:59

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc hơn 20% và những người trẻ tuổi khó tìm được việc làm ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học đang đặt hy vọng vào xổ số.

Theo phương tiện truyền thông địa phương như Thời báo Chứng khoán đưa tin vào ngày 25/5, doanh số bán xổ số ở Trung Quốc đã tăng mạnh trong năm nay.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố vào ngày 25/5, doanh số bán xổ số tích lũy từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay là 175,15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 581,67 ngàn tỷ đồng), tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu tháng 4 đạt 50,326 tỷ nhân dân tệ (khoảng 167,14 ngàn tỷ đồng), tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu xổ số thể thao là 34,729 tỷ NDT (tương đương 115,35 ngàn tỷ đồng), tăng đột biến 81,8%.   

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Thanh niên mua vé số thể thao từ máy bán hàng tự động - Ảnh: Baidu

Các nhà phân tích cho rằng điều này là do số người nhắm đến sự giàu có đã tăng lên khi nền kinh tế vốn đã trì trệ do sự lây lan của COVID-19 và kiểm soát kiểm dịch trong ba năm qua, không có dấu hiệu cải thiện ngay cả khi 'sống chung với COVID-19', dịch bệnh được kiểm soát.  

Vào giữa tháng này, một người bán hàng rong kiếm sống bằng nghề bán mực nướng tại chợ đêm ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang đã trúng giải nhất xổ số và nhận giải thưởng 25,74 triệu nhân dân tệ (khoảng 85,5 tỷ đồng).

"Khi nền kinh tế bấp bênh, doanh số bán vé số có xu hướng tăng", chuyên gia kinh tế Yi Xianlong, giáo sư tại Đại học Thanh Đảo, nhận định.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là hơn 20% và những người trẻ tuổi khó tìm được việc làm ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học đang đặt hy vọng vào xổ số.

Một cư dân Bắc Kinh đã mua vé số cho biết: "Thật khó để kiếm được 1 triệu nhân dân tệ bằng cách làm việc, nhưng với vé số thì có thể".

Trung Quốc cấm cờ bạc vào năm 1949, nhưng bắt đầu với xổ số thể thao vào những năm 1980, nhiều loại xổ số khác nhau cũng đang được bán.    

Tại các siêu thị, bưu điện, cây xăng, gánh hàng rong cũng như máy bán hàng tự động đều có bán vé số nên việc dễ dàng tiếp cận ở bất cứ đâu được coi là yếu tố kích thích ham muốn mua vé số của người dân.     

 

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