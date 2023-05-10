Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông khi biên giới mở cửa

Thế giới 10/05/2023 06:36

Du khách Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng và mua bảo hiểm đang thúc đẩy sự hồi sinh trong ngành tài chính của Hồng Kông, không chỉ ảnh hưởng đến dòng tiền và doanh thu, mà còn cả việc làm và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực quản lý tài sản và bảo hiểm.

Tờ Bloomberg News đưa tin vào ngày 9/5 rằng khi việc đi lại tự do giữa Trung Quốc và Hồng Kông được nối lại sau ba năm, người dân đại lục đang đổ xô mở tài khoản tại các ngân hàng Hồng Kông.

Đầu tháng này, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động của Trung Quốc (29/4 - 3/5), hàng ngàn du khách Trung Quốc đại lục đổ xô đến từng chi nhánh ngân hàng ở Hồng Kông để mở tài khoản.

Ông Han, một du khách đến từ Bắc Kinh, đã đến chi nhánh ngân hàng ở Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) ở Hồng Kông từ lúc 6 giờ sáng ngày 2/5 để đợi ngân hàng mở cửa.

Bloomberg News đưa tin rằng ông Han và những người đồng hương của ông đang mang đến sức sống rất cần thiết cho Hồng Kông, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi ba năm COVID-19. Được biết các ngân hàng và công ty bảo hiểm ở Hồng Kông đang làm ăn tốt khi khách hàng đại lục quay trở lại.

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Người dân đại lục đang đổ xô mở tài khoản tại các ngân hàng Hồng Kông - Ảnh minh họa: Internet

Nhà phân tích Steven Lam của Bloomberg Intelligence cho biết: "Du khách Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng và mua bảo hiểm đang thúc đẩy sự hồi sinh trong ngành tài chính của Hồng Kông, không chỉ ảnh hưởng đến dòng tiền và doanh thu, mà còn cả việc làm và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực quản lý tài sản và bảo hiểm". 

Trong kỳ nghỉ lễ Lao động, có 625.000 người từ Trung Quốc đã đến thăm Hồng Kông.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát với 8.000 người do HSBC, ngân hàng lớn nhất ở Hồng Kông thực hiện từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, 60% người Trung Quốc đại lục dự định đến Hồng Kông cho rằng mục đích chuyến đi của họ là giải quyết các vấn đề tài chính.

HSBC đã hoạt động ba chi nhánh suốt 7 ngày/tuần kể từ ngày 25/3 để thu hút lượng lớn khách hàng đại lục. Ngoài ra, HSBC cho biết cũng sẽ tăng số lượng các nhóm ngân hàng và bảo hiểm quốc tế lên 40% thông qua việc bố trí lại và tuyển dụng mới.

Ngân hàng Trung Quốc (BOC) cho biết trong quý 1 năm nay, số tài khoản mở mới của cư dân Trung Quốc đại lục cao gấp 1,7 lần so với quý 4 năm ngoái. Ngân hàng đã tăng 10% nhân viên dịch vụ và nhân viên bán hàng tại quầy đồng thời xây dựng bốn trung tâm quản lý tài sản tư nhân để đáp ứng nhu cầu.

Standard Chartered cho biết số tài khoản mở tại Hồng Kông đã tăng gấp bốn lần trong quý đầu tiên. Ngân hàng Hang Seng của Hồng Kông cũng cho biết số tài khoản được mở ngoài Hồng Kông trong quý đầu tiên đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

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Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông khi biên giới mở cửa - Ảnh minh họa: Internet

Bloomberg cho biết: "Trong hai năm qua, Trung Quốc đã khiến giới nhà giàu địa phương khiếp sợ bằng cách mạnh tay đàn áp công nghệ, giáo dục tư nhân và bất động sản, nhấn mạnh đến 'của cải chung'. Trong tình huống này, có tới 150 tỷ USD có thể 'chảy' ra khỏi đại lục trong năm nay khi biên giới mở cửa và ngày càng có nhiều người tìm cách gửi tiền ra nước ngoài vì lo sợ chính quyền Trung Quốc sẽ có hành động tiếp theo.

Qi Wang, Giám đốc điều hành của Mega Truss Hồng Kông cho biết: “Các hộ gia đình Trung Quốc ngày càng có xu hướng chuyển nhiều tài sản ra nước ngoài".

Được biết người Trung Quốc đại lục cũng đang mua bảo hiểm ở Hồng Kông ngày càng tăng.

Prudential cho biết doanh số bán bảo hiểm cao cấp ở Hồng Kông đã tăng gấp bốn lần trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái, do du khách đến đại lục tăng lên.

Lei Cheung, nhân viên tại một công ty bảo hiểm toàn cầu ở Hồng Kông, cho biết khách hàng đại lục đã tăng khoảng 30% kể từ cuối tháng 3. "Hầu hết khách hàng đại lục quan tâm đến bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và muốn rút một số tiền từ Trung Quốc vì ngại rủi ro”, ông nói.

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