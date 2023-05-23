Người dùng có thể nhập thông tin lòng bàn tay của họ vào máy bán vé tự động tại ga tàu điện ngầm và thanh toán tiền vé cùng với chức năng 'thanh toán bằng lòng bàn tay' của WeChat, một ứng dụng nhắn tin và thanh toán điện tử của Trung Quốc.

Các hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương) rằng thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, đang tiến hành thí điểm 'thanh toán bằng lòng bàn tay'.

Theo báo cáo, ngày 21/5, Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh đã giới thiệu một hệ thống thí điểm trên Tuyến sân bay Daxing nối với Sân bay quốc tế Daxing Bắc Kinh, cho phép hành khách lên xuống và thanh toán bằng cách đặt lòng bàn tay lên thiết bị nhận dạng ở cổng soát vé.

Trung Quốc triển khai thí điểm 'Thanh toán nhận dạng lòng bàn tay' tại một số khu vực tàu điện ngầm ở Bắc Kinh - Ảnh: Shinhwa

Người dùng có thể nhập thông tin lòng bàn tay của họ vào máy bán vé tự động tại ga tàu điện ngầm và thanh toán tiền vé cùng với chức năng 'thanh toán bằng lòng bàn tay' của WeChat, một ứng dụng nhắn tin và thanh toán điện tử của Trung Quốc.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phương thức thanh toán thông qua nhận dạng lòng bàn tay chính xác hơn phương thức thanh toán nhận dạng khuôn mặt và có ưu điểm là khó sao chép hoặc rò rỉ thông tin so với nhận dạng vân tay.

Trong trường hợp nhận dạng vân tay, thiết bị sẽ đọc mẫu trên da của ngón tay. Tính năng nhận dạng lòng bàn tay sẽ nhận dạng các dấu vân tay và mạch máu ở giữa lòng bàn tay và nó được nhận dạng bằng cách đưa lòng bàn tay lên gần thiết bị mà không cần tiếp xúc.

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