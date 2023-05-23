Trung Quốc: Triển khai thí điểm 'thanh toán bằng lòng bàn tay'', an toàn-chính xác hơn nhận diện vân tay và khuôn mặt

Thế giới 23/05/2023 06:35

Người dùng có thể nhập thông tin lòng bàn tay của họ vào máy bán vé tự động tại ga tàu điện ngầm và thanh toán tiền vé cùng với chức năng 'thanh toán bằng lòng bàn tay' của WeChat, một ứng dụng nhắn tin và thanh toán điện tử của Trung Quốc.

Các hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương) rằng thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, đang tiến hành thí điểm 'thanh toán bằng lòng bàn tay'.

Theo báo cáo, ngày 21/5, Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh đã giới thiệu một hệ thống thí điểm trên Tuyến sân bay Daxing nối với Sân bay quốc tế Daxing Bắc Kinh, cho phép hành khách lên xuống và thanh toán bằng cách đặt lòng bàn tay lên thiết bị nhận dạng ở cổng soát vé.

Trung Quốc: Triển khai thí điểm 'thanh toán bằng lòng bàn tay'', an toàn-chính xác hơn nhận diện vân tay và khuôn mặt - Ảnh 1
Trung Quốc triển khai thí điểm 'Thanh toán nhận dạng lòng bàn tay' tại một số khu vực tàu điện ngầm ở Bắc Kinh - Ảnh: Shinhwa

Người dùng có thể nhập thông tin lòng bàn tay của họ vào máy bán vé tự động tại ga tàu điện ngầm và thanh toán tiền vé cùng với chức năng 'thanh toán bằng lòng bàn tay' của WeChat, một ứng dụng nhắn tin và thanh toán điện tử của Trung Quốc.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phương thức thanh toán thông qua nhận dạng lòng bàn tay chính xác hơn phương thức thanh toán nhận dạng khuôn mặt và có ưu điểm là khó sao chép hoặc rò rỉ thông tin so với nhận dạng vân tay.

Trong trường hợp nhận dạng vân tay, thiết bị sẽ đọc mẫu trên da của ngón tay. Tính năng nhận dạng lòng bàn tay sẽ nhận dạng các dấu vân tay và mạch máu ở giữa lòng bàn tay và nó được nhận dạng bằng cách đưa lòng bàn tay lên gần thiết bị mà không cần tiếp xúc.

Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông khi biên giới mở cửa

Người Trung Quốc đua nhau mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông khi biên giới mở cửa

Du khách Trung Quốc mở tài khoản ngân hàng và mua bảo hiểm đang thúc đẩy sự hồi sinh trong ngành tài chính của Hồng Kông, không chỉ ảnh hưởng đến dòng tiền và doanh thu, mà còn cả việc làm và giữ chân nhân tài trong lĩnh vực quản lý tài sản và bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới thanh toán bằng lòng bàn tay Triển khai thí điểm

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích