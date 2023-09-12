Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại căn nhà ở phường 5.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 12/9, Công an Quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại căn nhà trong hẻm 413, đường Liên tỉnh 5, Phường 5, Quận 8.

Cụ thể, khoảng 21h30 tối 11/9, ông M (55 tuổi) và em gái là bà D (51 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người anh sau đó dùng dao tấn công khiến bà D tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm điện thoại thông báo cho một người bạn biết sự việc rồi khóa cửa tự tử.

Thời điểm phát hiện sự việc người phụ nữ và người đàn ông tử vong, trên thi thể của hai người đều có vết thương.

Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an Quận 8 tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Hàng xóm cho biết, ông M còn độc thân, sống cùng em gái. Họ là bác sĩ của 2 bệnh viện lớn tại TPHCM.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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