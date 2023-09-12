Do bất ngờ, chị L.T.T.T. (34 tuổi) không đánh lái kịp nên đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã ra đường. Đúng lúc này, xe chở rác chạy tới đã cán qua người khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào koảng 7h30 ngày 11/9, trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh, thai phụ 34 tuổi lái xe máy tông trúng cửa trái bên ghế lái của ôtô Honda CRV. Cùng lúc, xe chở rác của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An lao tới đâm vào nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dựa vào dữ liệu từ camera hành trình, thời điểm trên chiếc Honda CRV đang đỗ bên phải đường, cùng chiều di chuyển với xe máy. Do tài xế ôtô mở cửa bất ngờ, không quan sát nên nạn nhân đi phía sau không kịp phản ứng, tông trúng.

Thai phụ 34 tuổi đang lái xe máy thì tông trúng cửa ôtô do tài xế mở đột ngột nên ngã xuống đường và bị xe chở rác phía sau đâm trúng - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, tại hiện trường, xe máy hư hỏng, mép dưới cửa bên lái của ôtô bị cong vênh. Xung quanh vệt dầu và vết máu loang lổ.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vinh cử cán bộ đến phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Đến trưa, hiện trường được giải phóng.

Nạn nhân đang mang thai gần 7 tháng, nhà ở phường Hưng Dũng, TP Vinh.

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