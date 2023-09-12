Vụ tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người phụ nữ tử vong: Nạn nhân đang mang thai 7 tháng

Đời sống 12/09/2023 06:10

Do bất ngờ, chị L.T.T.T. (34 tuổi) không đánh lái kịp nên đâm vào cửa ô tô con, sau đó ngã ra đường. Đúng lúc này, xe chở rác chạy tới đã cán qua người khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào koảng 7h30 ngày 11/9, trên đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP Vinh, thai phụ 34 tuổi lái xe máy tông trúng cửa trái bên ghế lái của ôtô Honda CRV. Cùng lúc, xe chở rác của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An lao tới đâm vào nạn nhân.

Vụ tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người phụ nữ tử vong: Nạn nhân đang mang thai 7 tháng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Dựa vào dữ liệu từ camera hành trình, thời điểm trên chiếc Honda CRV đang đỗ bên phải đường, cùng chiều di chuyển với xe máy. Do tài xế ôtô mở cửa bất ngờ, không quan sát nên nạn nhân đi phía sau không kịp phản ứng, tông trúng.

Vụ tài xế ô tô mở cửa bất cẩn khiến 1 người phụ nữ tử vong: Nạn nhân đang mang thai 7 tháng - Ảnh 2
Thai phụ 34 tuổi đang lái xe máy thì tông trúng cửa ôtô do tài xế mở đột ngột nên ngã xuống đường và bị xe chở rác phía sau đâm trúng - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, tại hiện trường, xe máy hư hỏng, mép dưới cửa bên lái của ôtô bị cong vênh. Xung quanh vệt dầu và vết máu loang lổ.

 

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Vinh cử cán bộ đến phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân. Đến trưa, hiện trường được giải phóng.

Nạn nhân đang mang thai gần 7 tháng, nhà ở phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Đã tìm thấy thi thể bé trai bị đuối nước sau 3 ngày mất tích

Đã tìm thấy thi thể bé trai bị đuối nước sau 3 ngày mất tích

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy một bé trai nổi trên sông Buông sau 3 ngày mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 16 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 46 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích