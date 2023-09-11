Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy một bé trai nổi trên sông Buông sau 3 ngày mất tích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân thuộc khu phố Tân Lập (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện phát hiện một thi thể là cháu trai nổi trên sông Buông.

Ngay sau đó, người dân cùng nhau trục vớt thi thể lên khỏi mặt nước và báo tin cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra ghi nhận, thi thể cháu trai trong tình trạng phình trương, bốc mùi phân hủy do đã tử vong trước đó nhiều ngày.

Danh tính nạn nhân được xác định là em NHL. (12 tuổi, ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom).

Khu vực tìm thấy thi thể của bé trai - Ảnh: VietNamNet

Người dân phát hiện thi thể cháu trai 12 tuổi - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 8/9, chính quyền địa phương xã Giang Điền nhận được tin báo em L. mất liên lạc với gia đình. Sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đôi dép, áo và ba lô của em L. được tìm thấy ở bờ sông (thuộc ấp Đoàn Kết, xã Giang Điền).

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CNCH khu vực Trảng Bom, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm và lặn tìm dọc sông Buông.

Đến 9h ngày 11/9, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa trong tình trạng đang phân hủy.

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