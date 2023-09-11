Tại xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong và một người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại nhà văn hóa thông Cổ Loan, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình (Ninh Bình).

Khoảng 13h cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS 35C-145.90 đi từ trong sân nhà văn hóa thôn Cổ Loan ra ngoài đường liên xã. Khi đi qua cổng, chiếc xe va chạm vào cổng nhà văn hóa, khiến mái cổng phía trên đổ sập vào cabin xe tải.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường, phần ca bin xe tải bẹp dúm, hư hỏng nặng, tài xế xe đã tải tử vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe (chưa rõ danh tính) ngồi trong cabin bị đè trúng. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình cũng có mặt để làm rõ vụ việc.

Vụ trẻ 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo tát vào mặt: Phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm Sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh cơ sở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai do cô L.T.T là giáo viên hợp đồng của Trung tâm phụ trách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-tai-va-cham-lam-sap-cong-nha-van-hoa-o-ninh-binh-khien-2-nguoi-thuong-vong-615657.html