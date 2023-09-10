Vụ trẻ 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo tát vào mặt: Phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm

Đời sống 10/09/2023 19:49

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh cơ sở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai do cô L.T.T là giáo viên hợp đồng của Trung tâm phụ trách.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về sự việc trẻ 2 tuổi bị cô giáo tát vào mặt ở Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh, trong đó trung tâm hoạt động nhưng nhiều nội dung chưa đầy đủ theo quy định.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục hòa nhập Bầu trời xanh cơ sở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai do cô L.T.T là giáo viên hợp đồng của Trung tâm phụ trách.

Ở lớp học, mỗi học sinh được dạy 1 giờ, hình thức học 1 cô và 1 học sinh. Ngày 10/8/2023, trong tiết dạy, cô L.T.T có hành vi dùng tay tác động vào mặt trẻ T.B.N. Sau đó, cô T. cùng gia đình nhà chồng, chủ nhóm trẻ đã đến nhà xin lỗi gia đình trẻ và đề xuất giải quyết nội bộ, đền bù mọi chi phí cho gia đình nhưng gia đình không đồng ý. Sau đó, gia đình đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

 

Vụ trẻ 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo tát vào mặt: Phát hiện trung tâm có nhiều sai phạm - Ảnh 1
Cô giáo dùng tay tát liên tiếp vào mặt khiến cháu bé òa khóc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, vào ngày 28/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đưa cháu T.B.N đi giám định thương tích tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và hiện đang chờ kết quả.

Về phía địa phương, ngay sau khi có thông tin, huyện Quốc Oai đã lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở giáo dục nơi trẻ theo học. Kết quả cho thấy, hồ sơ cấp phép hoạt động của Trung tâm chưa bảo đảm theo quy định. Trung tâm có 7 giáo viên, 1 nhân viên và 34 học sinh có độ tuổi từ 24 tháng đến 16 tuổi tuy nhiên hồ sơ nhân sự chỉ có 1 giáo viên có đầy đủ trình độ theo quy định. Chưa kể, kế hoạch can thiệp cá nhân trẻ chưa thể hiện được hình thức, phương pháp, hiệu quả can thiệp, chưa rõ loại hình khuyết tật của trẻ...

Đoàn kiểm tra liên ngành đã có văn bản đình chỉ đối với Trung tâm giáo dục hòa nhập Bầu Trời Xanh. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm thông báo tới phụ huynh học sinh, giáo viên; trả lại học phí cho phụ huynh khi dừng hoạt động và các chế độ cho giáo viên bảo đảm đúng quy định.

Ngoài ra, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ông Nguyễn Khắc Thắng cho biết, cô giáo đánh trẻ đã bị cho nghỉ việc. Đồng thời, Trung tâm giáo dục hòa nhập hiện cũng đã tạm dừng hoạt động để phối hợp với cơ quan Công an thực hiện các nội dung phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm giáo dục hòa nhập Bầu Trời Xanh thành lập theo quyết định của Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam) năm 2019.

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