Danh tính thi thể nữ giới tại cảng cá ở Thái Bình

Đời sống 10/09/2023 16:57

Người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực cảng cá Quang Lang (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) và báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 10/9, UBND xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực cảng cá Quang Lang.

Cụ thể, khoảng 7h sáng ngày 10/9 người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực trên nên đã thông báo tới chính quyền địa phương.

Danh tính thi thể nữ giới tại cảng cá ở Thái Bình - Ảnh 1
Nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công lý, thi thể nạn nhân là bà L.T.H. (sinh năm 1951; trú Tổ dân phố Hổ Đội 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Người nhà nạn nhân cho hay bà H. có dấu hiệu bị trầm cảm, đã bỏ nhà đi khoảng 3 ngày chưa về. Ngay khi nhận được thông tin của chính quyền địa phương, người nhà đã đến để nhận thi thể.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang làm các thủ tục liên quan để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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