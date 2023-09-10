Bé gái ở Cà Mau nghi bị bà chủ nhà trọ bạo hành, ép ăn ớt, cá sống

Đời sống 10/09/2023 06:10

UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh bước đầu vụ nghi vấn thiếu nữ bị bạo hành trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho biết địa phương đã nắm bước đầu vụ việc một bé gái nghi bị bạo hành trên địa bàn.

"Công an huyện Trần Văn Thời đã mời các đối tượng có liên quan để làm rõ", ông Lâm cho hay.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 8/9, Công an thị trấn Sông Đốc nhận được trình báo của bà H.T.H. (SN 1970, ngụ thị trấn Sông Đốc) về việc, bà H., phát hiện trên cơ thể cháu N.N.V. (16 tuổi) có nhiều vết trầy xước; ở vùng mắt, tay, chân và nhiều vị trí khác có vết bầm, sưng.

Bé gái ở Cà Mau nghi bị bà chủ nhà trọ bạo hành, ép ăn ớt, cá sống - Ảnh 1
mạng xã hội lan truyền clip bé gái tên N.N.V. (16 tuổi) kể bị bạo hành - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào lời kể từ bé V., những vết thương trên cơ thể là do bà L.T.K. (43 tuổi – chủ nhà nơi bé V. và bà ngoại thuê) đánh, gây ra. Do sợ bị đánh tiếp, V. đã nhờ người đưa về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của bà H., Công an thị trấn Sông Đốc đã vào cuộc xác minh, phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời mời bà K. và bà ngoại bé V. đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Hiện tại, bé V. đang ở nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang, chưa đến Công an thị trấn Sông Đốc để làm việc

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