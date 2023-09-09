Sập mái taluy công trình khu tái định cư khiến 1 người ở Phú Yên tử vong

Đời sống 09/09/2023 07:13

UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình khu tái định cư xã An Định, huyện Tuy An.

Theo thông tin từ VTC News, vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 phút ngày 8/9 tại công trình khu tái định cư xã An Định, huyện Tuy An (Phú Yên), trong lúc anh N.T.L. (SN 1979, trú tại thôn Phong Hậu, xã An Định) được đơn vị thi công khu tái định cư này thuê, cùng một lao động khác thi công phần hố trụ bê tông.

 

Trong quá trình làm ở phần phía dưới hố, bất ngờ một lượng lớn đất từ trên cao đổ ập xuống, đè lấp anh N.T.L. Riêng người còn lại may mắn thoát được ra ngoài.

Các công nhân đang làm việc tại công trình trên đào bới, đưa anh L. ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Sập mái taluy công trình khu tái định cư khiến 1 người ở Phú Yên tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn lao động - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dự án khu tái định cư xã An Định do UBND huyện Tuy An làm chủ đầu tư. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động

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